A l’occasion d’un séminaire organisé hier par le Conseil national du patronat (Cnp) et la Fondation Konrad Adenauer, le gouvernement, le patronat et les syndicats ont plaidé pour une adoption maîtrisée de l’Intelligence artificielle. L’objectif : stimuler la compétitivité des entreprises sénégalaises sans sacrifier l’emploi des jeunes ni la justice sociale.

Par Justin GOMIS – Comment faire de l’Intelligence artificielle (Ia) un levier de performance économique sans sacrifier la dignité humaine, l’emploi des jeunes et la justice sociale ? Pour répondre à cette problématique, le Conseil national du patronat (Cnp), en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, a organisé hier un séminaire sur le thème : «Intelligence artificielle et intelligence humaine en entreprise : deux organisations, une intelligence.» Cette démarche vise à penser l’articulation entre l’Ia et le capital humain, alors qu’il devient quasi impossible de bâtir une économie compétitive sans recourir à ces nouvelles technologies.

D’après Meïssa Fall, vice-président du Cnp, «l’entreprise entre dans une ère où deux formes d’intelligence, l’une technologique et l’autre humaine, sont appelées à coexister, à interagir et surtout à produire ensemble de la valeur – cette valeur qui nous sert de boussole pour notre productivité et notre compétitivité». Selon lui, l’Ia offre des leviers considérables : automatisation des tâches, gains de productivité, optimisation des coûts, meilleure connaissance des marchés et développement de nouveaux services.

Abondant dans le même sens, Yvette Keïta estime que l’importance de l’Ia n’est plus à démontrer. A l’en croire, cette technologie «transforme déjà nos entreprises, nos modes de production et nos relations professionnelles, tout en ouvrant des perspectives considérables d’innovation». La représentante des centrales syndicales soutient qu’on ne saurait rejeter le progrès technologique : «Nous devons plutôt nous donner les moyens de le maîtriser et de l’orienter vers le développement», a-t-elle conseillé.

L’humain au cœur de la révolution technologique

Présidant la cérémonie d’ouverture, le ministre de la Fonction publique, Mamadou Lamine Dianté (note : vérifier l’orthographe exacte du patronyme selon l’actualité, souvent Dianté ou Diouf), a souligné l’ampleur des mutations en cours : «Nous vivons une révolution technologique qui transforme profondément nos économies, nos entreprises, nos administrations et nos métiers. L’Intelligence artificielle n’est plus une perspective lointaine ; c’est déjà une réalité qui modifie nos façons de produire, de communiquer, de travailler et de prendre des décisions.»

Toutefois, le ministre a tenu à préciser que l’Ia ne saurait supplanter l’humain et qu’aucune rivalité ne doit exister entre les deux : «L’intelligence humaine demeure indispensable pour le discernement, la créativité, l’empathie, l’éthique et la responsabilité. Il ne s’agit pas de remplacer l’homme par la machine, mais de lui donner les moyens de faire mieux, de décider mieux et de créer davantage de valeur. La technologie doit être au service de l’économie, mais l’économie doit rester au service de l’humain», a-t-il insisté.

Anticiper les risques par la formation

Du côté des travailleurs, la vigilance reste de mise. Yvette Keïta a rappelé que tout n’est pas rose avec cette transition numérique : «Cette révolution comporte aussi des risques : automatisation des emplois, disparition de certains métiers, précarisation et aggravation des inégalités.» Pour y faire face, elle mise sur le renforcement des capacités : «Au Sénégal, où l’emploi des jeunes et l’adéquation formation-emploi demeurent des défis majeurs, l’anticipation, la formation et la reconversion professionnelle deviennent des impératifs.»

Pour encadrer l’utilisation de l’Ia sans compromettre le climat social, les centrales syndicales ont formulé cinq recommandations et exprimé leur volonté d’être associées aux choix stratégiques ainsi qu’à l’élaboration des mesures d’accompagnement. Elles ont également plaidé pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés (note : correction de «l’insertion des rejets», probable coquille de frappe -à confirmer selon vos notes d’audience).

En tout cas, Mamadou Lamine Dianté a réaffirmé la nécessité de «préserver la centralité de l’être humain dans l’entreprise», rappelant que si la machine peut analyser, calculer et automatiser, elle ne remplacera jamais l’expérience et la conscience éthique de l’homme.

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