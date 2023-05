Après avoir assisté hier à la cérémonie de clôture du Forum mondial de l’économie sociale et solidaire présidée par le Président Macky Sall, Mamadou Talla, ministre des Collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires, est venu présider la Revue sectorielle de son département. Il en a profité pour aborder la question de la grève des agents des collectivités territoriales, qui réclament une augmentation des salaires. Pour lui, il faut trouver les modalités de l’organisation d’un concours pour dégager le profil des agents à recruter dans la Fonction publique locale.

Par Amadou MBODJI – Mamadou Talla, ministre des Collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires, prône l’organisation de concours au niveau de la Fonction publique locale. «A terme, il faut aller vers l’instauration de ce concours dans la Fonction publique locale, pour qu’on puisse savoir quel type d’agents faut-il recruter. Et jusqu’à quel nombre», explique Mamadou Talla. Il répondait à une question relative à la grève dans les collectivités territoriales dont des employés réclament une augmentation de salaire. «Aujourd’hui, nous avons beaucoup d’agents dans nos collectivités qui pourraient peut-être ne pas être concernés sans pour autant qu’ils le sachent», appuie le ministre Mamadou Talla. Même s’il reconnait légitime qu’ils prétendent à cette mesure. Selon lui, «elle est fixée par la loi 2011-08 en son article 29 et 30, qui stipulait que toute augmentation de salaire dans la Fonction publique centrale ou bien d’Etat entraîne également l’augmentation dans la Fonction publique locale». Et le ministre Mamadou Talla de «préciser également que c’est la libre administration, et ces agents sont recrutés, engagés par les maires». «Et cette grève donc, depuis qu’elle a existé, des négociations sont réalisées avec l’intersyndicale, l’association des maires également», renseigne-t-il. «Nous avons travaillé avec les acteurs, et tout ce qui devrait être fait avait été fait depuis longtemps. Et je crois que l’ensemble des maires, en tout cas la majorité, commencent à payer, et nous allons vers le règlement définitif de cette question. Mais il faut reconnaître qu’elle n’est pas facile, d’abord qui sont les agents concernés ? Ça, c’est un travail extrêmement important. Qui est fonctionnaire au niveau de la Fonction publique locale ? Qui est non fonctionnaire ? Alors quel est le périmètre concerné ?», s’interroge M. Talla. Il ajoute : «Nous avons fait un recensement au niveau national pour savoir combien d’agents il y a ? Et combien également sont concernés», s’interroge-t-il. Autant de questions sans réponses…

ambodji@lequotidien.sn