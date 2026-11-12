Le ministre Moussa Bala Fofana a officialisé, ce mardi, l’installation du Comité de pilotage et du Comité technique de l’audit physique et biométrique des agents de la Fonction publique locale. Financée à hauteur de 414 millions de F, cette opération inédite vise à assainir la gestion des ressources humaines et à maîtriser la masse salariale au sein des collectivités territoriales.

Par Alioune Badara NDIAYE – Le Comité de pilotage (Copil) et le Comité technique (Cotech), instances de gouvernance de l’audit physique et biométrique des agents des collectivités territoriales, ont officiellement été installés mardi par le ministre Moussa Bala Fofana.

«Cette étape marque le lancement effectif d’un chantier majeur pour la modernisation de notre administration territoriale et le renforcement de la gouvernance des ressources humaines locales», a indiqué le ministre dans son allocution. A l’occasion d’un diagnostic effectué en 2022, 18 mille 716 agents répartis dans 601 collectivités territoriales avaient été recensés dans la fonction publique locale selon le document de présentation. 52.94% (8921 agents) de ceux-ci avaient des emplois dits particuliers et non référencés dans le cadre de la Fonction publique locale.

Il est ainsi question à travers cette nouvelle opération de parvenir à une maîtrise parfaite des effectifs et de la masse salariale par l’identification physique et l’enregistrement biométrique. «Sans données fiables, il est difficile de maîtriser la masse salariale, d’anticiper les besoins en personnel, de planifier les emplois et les compétences, mais aussi d’apporter des réponses appropriées aux situations administratives individuelles», a dit le Muctat pour motiver l’audit qui va être lancé et faisant suite à protocole d’accord avec l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales. «Cet engagement traduit une volonté partagée de progresser vers une fonction publique territoriale mieux structurée, plus transparente et plus performante», a insisté M. Fofana. «L’audit physique et biométrique n’a pas vocation à être une inspection des effectifs locaux, encore moins une démarche de sanction à l’encontre des agents.

Il s’agit avant tout d’un exercice de connaissance, de fiabilisation et de sécurisation des données au service d’une gestion plus rationnelle et plus équitable des ressources humaines territoriales», a-t-il tenu à préciser.

La finalité est selon lui de permettre d’identifier chaque agent, de vérifier sa situation administrative et professionnelle et de constituer une base de données fiable, sécurisée et interopérable avec les systèmes d’information des ressources humaines territorialisées. «Les résultats de cet audit devront ainsi constituer un socle de référence pour améliorer la planification des effectifs, renforcer la maîtrise de la masse salariale, accompagner la régularisation des situations qui nécessitent un ajustement et surtout orienter les futures politiques de

formation, de mobilité et de développement des compétences», a souligné le Muctat, sollicitant l’engagement des gouverneurs et des préfets pour la réussite de l’opération. Un budget de 414 millions de francs cfa a été annoncé pour la réalisation de l’audit dont la date de lancement n’a pas encore été annoncée.

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