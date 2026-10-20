Alignée sur le mot d’ordre des centrales syndicales nationales, l’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (Istcts) appelle ses membres à une mobilisation d’envergure. Le plan d’actions prévoit une marche nationale ce mardi 20 octobre, suivie d’un débrayage de 72 heures du 21 au 23 octobre 2026. Revendiquant notamment l’octroi de l’indemnité de logement et la revalorisation salariale, le collectif syndical exige des réponses concrètes des autorités administratives et des exécutifs locaux.

Par Cheikh CAMARA – L’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (Sudtm/Fgts B, Sntcls/Cnts, Sutracols/Cnts Fc, Sutms/Unsas) sonne la mobilisation générale. En symbiose avec le mot d’ordre des centrales syndicales du pays, l’Istcts engage ses bases dans un plan d’actions articulé autour d’une marche nationale ce mardi 20 octobre 2026, suivie d’une grève générale de 72 heures couvrant les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre. A cet effet, l’Istcts invite l’ensemble des agents des collectivités territoriales à respecter scrupuleusement ces consignes et à observer une cessation totale de travail dans tous les services : états civils, centres et postes de santé, directions administratives, mairies, villes et départements, sur toute l’étendue du territoire national. Pour l’intersyndicale, cette démonstration de force constitue un ultime moyen d’interpeller le gouvernement et les exécutifs locaux face aux retards et manquements constatés dans l’application de leurs droits. «C’est dans l’unité, la solidarité et la détermination que nous pourrons faire avancer nos revendications et obtenir des réponses concrètes à nos préoccupations», martèle le collectif.

Les exigences des travailleurs s’articulent principalement autour de : l’octroi d’une indemnité de logement à hauteur de 100 000 F Cfa ; la généralisation de la certification et la revalorisation des grilles salariales ; l’alignement des indemnités pour les agents de santé issus des collectivités territoriales et la mise à disposition effective de l’enveloppe de 3, 1 milliards de F Cfa.

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