Les latinistes connaissent sans doute l’expression «sic transit gloria mundi», qui évoque le caractère éphémère de la gloire de ce monde. Macky Sall doit s’en rendre compte aujourd’hui, depuis les ocres collines de l’Atlas. Même certains de ses proches sont devenus injoignables, et ont commencé à lorgner les prairies «patriotiques». Et pas seulement par crainte de la reddition des comptes. Il y a aussi ceux qui lui gardent toujours une dent à ce jour. Les autres ont voulu paraphraser Staline, qui parlait du Vatican. Eux disent : «Macky, combien de divisions ?» Nous, on répond : beaucoup, et cela n’a pas encore fini de se disloquer !

Par Sucré-Salé