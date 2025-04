Assane Diao a encore frappé fort. L’attaquant de Côme s’est offert un doublé contre Lecce à l’extérieur, samedi (3-0). Homme du match, la pépite sénégalaise de 19 ans continue de faire rêver des cadors européens. A l’image de Nottingham Forest qui a mis sur la table 40 M d’euros pour arracher à Fabregas son jeune buteur.

Le mercato estival s’annonce particulièrement animé pour Assane Diao. En trois mois à peine, l’attaquant sénégalais est devenu l’une des cibles les plus prisées du marché, notamment par Nottingham Forest qui serait prêt à débourser une somme astronomique pour s’attacher ses services.

Recruté pour un montant record de 12 millions d’euros par Côme en janvier dernier, Assane Diao a rapidement montré l’étendue de son talent. Sa progression impressionnante et son impact immédiat n’ont pas échappé aux observateurs du football européen.

Aujourd’hui, la situation du joueur a radicalement changé. Ce qui explique ces nombreux prétendants qui veulent s’arracher la pépite de 19 ans. On peut citer ManU, Liverpool, Newcastle…

Mais aujourd’hui et selon plusieurs sources en Espagne et en Italie, Nottingham Forest, une des surprises cette saison en Premier League et club ambitieux en vue de sa participation à la Ligue des Champions, aurait jeté son dévolu sur l’international sénégalais. Une proposition de 40 millions d’euros serait déjà prête, une somme qui ferait de Diao l’un des transferts les plus chers de l’histoire du club anglais.

Cette approche de Not­tingham Forest pose la question de l’avenir du néo-Lion à Côme. Après avoir attiré le jeune prodige, le club lombard devra désormais faire face à des convoitises grandissantes.

Si l’offre de 40 M d’euros se confirme, la direction de Côme sera-t-elle prête à laisser partir sa pépite, ou au contraire, tentera-t-elle de résister à cette tentative de rachat ? Le mercato s’annonce donc crucial pour Assane Diao dont l’avenir pourrait basculer dans les semaines à venir.

Meilleur buteur U20 en Europe

En tout cas, l’ancien du Bétis ne s’arrête plus. Ce samedi, il a inscrit un doublé décisif lors de la victoire de Côme face à Lecce (3-0), portant son total à 8 buts en 15 matchs, assortis d’une passe décisive. Il s’agit de son premier doublé dans le championnat italien.

Grâce à cette performance, Diao devient le meilleur buteur parmi les joueurs âgés de moins de 20 ans dans les cinq grands championnats européens cette saison, avec 9 réalisations au total (une en Liga avec le Betis, avant son arrivée à Côme). Il devance ainsi des talents confirmés comme Kenan Yildiz (6), Lamine Yamal (6), Désiré Doué (5) et Tom Bischof (5). Une ascension fulgurante pour le jeune hispano-sénégalais qui s’affirme comme l’un des grands espoirs du football européen.

Revenant sur la victoire de leur équipe, le gardien Jean Butez a salué la distinction de Diao comme Homme du match. «Assane a mérité ce prix. C’est un bon joueur, encore jeune, mais déjà très puissant, avec de la force et de la vitesse», a-t-il déclaré.

Avec cette victoire, Côme (12e) continue de consolider ses positions et d’espérer une fin de saison réussie, porté par des performances individuelles et collectives de plus en plus impressionnantes.

hdiandy@lequotidien.sn

(avec africafootunited)