Le marathon budgétaire s’est transformé en bras de fer entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif. Après le rejet-surprise de la Loi de finances initiale (Lfi) 2027 et des budgets clés de l’Etat par la Commission des finances ce samedi, la vague de rejets s’est poursuivie ce dimanche 8 novembre 2026 avec les ministères de l’Enseignement supérieur, de l’Environnement, après le Commerce et l’industrie. Et les autres ministères verront aussi leurs budgets être rejetés par la majorité Pastef à l’Assemblée. Entre guerre d’influence politique et exigences de sincérité budgétaire, le Sénégal s’enfonce dans une période d’incertitude inédite.

Par Bocar SAKHO – La tension est à son comble à l’Hémicycle alors que le pays écrit son histoire au bord de l’abîme avec un risque de crash financier inédit. Les auditions ministérielles devant la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale prennent une allure d’hécatombe pour les projets présentés par le gouvernement.

Les hostilités ont débuté ce samedi 7 novembre 2026 sous la présidence de l’honorable Alphonse Sambou. Face à une délégation gouvernementale menée par le ministre de l’Economie, des finances et du plan, Cheikh Diba -accompagné de ses collègues Bassirou Sarr et Allé Nar Diop-, les parlementaires ont opposé un veto ferme. En un seul vote, les projets de recettes de l’Etat, de gestion de la dette publique, ainsi que l’ensemble des budgets des hautes institutions républicaines ont été rejetés : présidence de la République pour 223, 86 milliards F (contre 204, 54 milliards F en 2026), l’Assemblée nationale avec 21, 11 milliards F (contre 22, 30 milliards F en 2026), Cour des comptes pour 13, 07 milliards F, Cour suprême avec 4, 69 milliards F et Conseil constitutionnel arrêté à 1, 50 milliard F.

Dans l’après-midi du samedi, le projet de budget 2027 du ministère de l’Industrie et du commerce, défendu par Dr Serigne Guèye Diop, a subi le même sort. Pourtant marqué par une baisse draconienne de ses ressources -avec une chute de 82, 34% des autorisations d’engagement (passant de 356 milliards à 62, 87 milliards F) et de 60, 89% des crédits de paiement (ramenés à 58, 72 milliards F)-, le dossier a été rejeté sans ménagement.

Le phénomène domino s’est poursuivi ce dimanche 8 novembre. Dès 10h, le projet de budget du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a lui aussi été rejeté dans sa globalité par la Commission technique. Ainsi que celui du ministère de l’Environnement. Ce sera ainsi de suite jusqu’à la fin. Pour justifier ce coup d’arrêt, la majorité invoque des impératifs d’orthodoxie financière et de rigueur procédurale comme l’absence du Rapport d’exécution financière (Ref) : les députés dénoncent l’impossibilité de se prononcer sur les recettes de 2027 sans connaître le niveau réel de recouvrement et de dépense de l’exercice en cours. Les commissaires mettent aussi en lumière de graves anomalies, notamment sur les bourses de sécurité familiale. Alors que 35 milliards de F avaient été votés en 2026, 22 milliards ont été déclarés disponibles et 70 milliards annoncés en exécution, laissant un trou inexpliqué de 48 milliards F et des paiements engagés sans crédits préexistants. Pour les commissaires, le rejet des recettes globales de l’Etat empêche techniquement toute répartition ultérieure des crédits par ministère. Selon eux, les documents cadres (Dppd et Pap) devant accompagner la Lfi depuis le 12 octobre n’ont été transmis que le jour même de l’audition, empêchant une évaluation sérieuse.

Cette suite de rejets traduit une rupture consommée entre le gouvernement et la majorité parlementaire. Quoique la séparation des pouvoirs impose traditionnellement un dialogue technique sur le budget, l’Assemblée nationale utilise aujourd’hui son pouvoir budgétaire comme un levier de pression politique direct.

Si les projets de budget continuent d’être rejetés en commissions puis en séance plénière, le Sénégal risque de se retrouver sans loi de finances promulguée au 1er janvier 2027. Alors que des mécanismes d’urgence existent (comme le système des ordonnances), une telle situation entamerait sérieusement la crédibilité financière du pays auprès de ses bailleurs de fonds et des marchés obligataires, notamment l’accord de 2, 2 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international.

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