On commençait à croire à une malédiction nationale, mais le ministère de la Santé a fini par nous rassurer sur l’origine de l’épidémie qui a frappé la zone de Kébémer et ses alentours. Après plusieurs cas de maladie non résolus, dont la diphtérie qui a fait des ravages ces derniers mois, le Sénégal était au bord de la panique. Dieu merci, ce ne sont que des infections alimentaires à grande échelle. Imaginons que cela ait été plus que cela, dans un pays au 6ème sous-sol, qui veut donner le change avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés en grande pompe, alors qu’il ne parvient pas à se doter d’un budget. Comment allions-nous faire ?

Par Sucré-Salé