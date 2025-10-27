Le ministre de l’Industrie et du commerce a visité, ce week-end, la première foire délocalisée du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) à Saly, dénommée Saly Expo 2025. Saluant l’offensive économique régionale de cette foire, Dr Serigne Guèye Diop a plaidé pour sa pérennisation.Par Alioune Badara CISS (Correspondant) –

Le ministre de l’Industrie et du commerce tire déjà le chapeau aux organisateurs de Saly Expo 2025. En visite ce week-end à cette première édition, Dr Serigne Guèye Diop s’est réjoui de l’offensive économique régionale de cette foire. Il s’est dit impressionné par la richesse et la qualité de l’offre locale. «Saly, en tant que carrefour touristique international, révèle ainsi un fort potentiel commercial et artisanal dans le département de Mbour. Je suis heureux de voir la qualité des produits à Saly, et ça ne nous surprend pas», a souligné Dr Serigne Guèye Diop.

Cette foire délocalisée sur la Petite-Côte est une initiative du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), en partenariat avec la municipalité de Saly et la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco). Le ministre exhorte ainsi les élus locaux à jouer un rôle plus actif dans la pro­motion écono­mi­que. ­«Sou­­vent les maires ne s’occupent pas trop d’économie. Un maire doit développer des zones industrielles, des zones commerciales», a suggéré le ministre de l’Industrie et du commerce. Afin de pérenniser ce succès, Dr Diop demande ainsi d’institutionnaliser l’événement. «J’ai demandé au Directeur général du Cices, au maire de Saly, à la Sapco, de réitérer cette initiative l’année prochaine pour que ce soit carrément institutionnalisé. Que chaque année, il y ait cette foire qui va être une animation économique», a-t-il insisté, soulignant que «l’économie, c’est le plus important».

Il a également encouragé les exposants à envisager le déplacement interrégional et international. «Vous avez vu qu’à Osaka, j’ai amené à peu près une centaine d’artisans sénégalais pour qu’ils puissent aussi montrer leur talent.» Cette nouvelle orientation du ministère prévoit désormais un tour des régions et une présence mondiale accrue pour les artisans. «L’année prochaine, on fera le tour du monde. On ira en Europe, en Amérique, en Asie», a-t-il conclu, promettant le soutien continu du gouvernement.

Placée sous le thème : «Territoires, mobilités démographiques et flux économiques : des dynamiques porteuses de développement durable», cette première édition de Saly Expo se déroule du 23 octobre au 2 novembre 2025 à Saly Portudal. Pour un objectif initial de 180 stands, les organisateurs disent en avoir enregistré plus de 240, dépassant largement les prévisions.

