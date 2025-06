Les acteurs de la filière anacarde ont décidé de suspendre, depuis mardi dernier, la campagne de commercialisation de ce produit. C’est pour dénoncer la mesure gouvernementale de taxer chaque tonne de la noix d’anacarde à hauteur de 42 mille francs Cfa. «Ils nous ont imposé un dédouanement à hauteur de 42 mille francs Cfa la tonne», a dénoncé Demba Diémé, président du Cadre régional de concertation des acteurs de la filière anacarde, dans un entretien avec Le Quotidien. La suspension sera en vigueur jusqu’à demain.

«Nous voulons qu’on enlève toutes les taxes. On doit aligner la noix de cajou sur tous les produits agricoles sénégalais. Il n’y a aucun produit agricole qui est soumis à une taxe, c’est ce que la loi a dit. Pourquoi doit-on alors dédouaner l’anacarde et laisser les autres produits ?», s’interroge le président du Cadre de concertation des acteurs de l’anacarde. A l’en croire, la taxe sur la noix d’anacarde est passée de 5 mille à 42 mille francs Cfa la tonne. Ce que Demba Diémé trouve «non raisonnable». «On ne peut pas donner plus de 5 mille francs», dit-il.

Par Khady SONKO – ksonko@lequotidien.sn