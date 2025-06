De 280 francs Cfa, le prix au producteur de l’arachide est passé à 305 francs Cfa, le prix plancher arrêté hier par le gouvernement à l’issue d’un Conseil interministériel sur la campagne de commercialisation de l’arachide 2024-2025 qui va démarrer le 5 décembre 2024. Par rapport à la campagne précédente, le prix du kg d’arachide connaîtra ainsi une hausse de 25 francs Cfa.Par Dialigué FAYE –

Les opérations de collecte de la campagne de commercialisation de l’arachide 2024-2025 vont officiellement démarrer le 5 décembre 2024. Et le prix au producteur est fixé à 305 francs Cfa contre 280 francs Cfa l’année dernière, soit une hausse de 25 francs Cfa. C’est du moins ce qui ressort du Conseil interministériel qui a été tenu hier en vue de préparer ladite campagne.

Et pour un bon déroulement de cette campagne, le Premier ministre a demandé «au ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, au ministre de l’Industrie et du commerce, et à celui des Finances et du budget, de prendre les dispositions nécessaires». Ousmane Sonko les invite ainsi «à mettre en place un dispositif privilégiant la collecte des graines par les opérateurs et les huiliers avant toute autorisation à l’exportation».

Au ministre des Forces armées et à celui de l’Intérieur et de la sécurité publique, le Pm les exhorte «à renforcer la surveillance de nos frontières, pour éviter la «fuite» des graines d’arachides vers les pays limitrophes».

Le ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage a été aussi appelé à «veiller à l’identification et à la réhabilitation en urgence des points de collecte prioritaires pour garantir une gestion efficace des opérations d’achat/vente d’arachide, à la facilitation du financement de la dotation à crédit de 750 appareils de cribles aux points de collecte, afin d’assurer le bon fonctionnement desdits points avant le démarrage de la campagne». Sur ce même point, le Pm a engagé «le ministre de l’Industrie et du commerce à veiller à ce que les industriels et exportateurs s’astreignant à effectuer les achats au niveau des points de collecte officiels pour garantir la transparence et la traçabilité des transactions dans la filière arachidière».

Au titre du financement de la campagne de commercialisation, une série de recommandations a été formulée. Le chef du gouvernement veut ainsi que le «ministre des Finances et du budget, en rapport avec le ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, et le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, assure la participation du système bancaire au financement de la campagne de commercialisation de toutes les spéculations agricoles aux côtés de la Lba et de la Bnde, accompagne la structuration de l’intervention des Systèmes financiers décentralisés et de la Der/fj, accélère l’apurement des règlements de la dette de l’Etat vis-à-vis des opérateurs au titre des subventions des intrants, structure la mobilisation de la ligne de garantie de 5 milliards prévue par le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip)».

La Sonacos bute souvent sur des difficultés pour atteindre ses objectifs. Face à cette situation, le Premier ministre a demandé au ministre des Finances et du budget, en rapport avec ceux de l’Agriculture, de l’Industrie et du commerce, de mobiliser les ressources financières nécessaires pour permettre à cette société de réussir son objectif de collecte au titre de cette campagne de commercialisation.

