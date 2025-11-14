Les riziculteurs sénégalais peuvent avoir le sourire. Le ministère de l’Industrie et du commerce a annoncé hier la signature d’un protocole d’accord sur la commercialisation du riz local. Il a été conclu la veille, avec les acteurs de la filière rizicole et les organisations de commerçants, pour encourager la consommation de la production intérieure et renforcer le soutien aux producteurs nationaux. Par conséquent, le prix ex-usine du riz blanc a été fixé à 350 F Cfa le kilogramme pour «assurer une rémunération juste aux producteurs et favoriser la consommation locale». Les commerçants se sont engagés à acquérir la totalité des volumes disponibles sur les sites de production.

Le ministère a également annoncé «la mise en place d’un mécanisme d’indexation des importations pour encourager l’approvisionnement du marché à partir de la production nationale». Parallèlement, les délivrances de Dipa (autorisations d’importation) sont provisoirement suspendues dans l’attente d’une meilleure évaluation des stocks et de la production locale.