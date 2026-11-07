Le patronat plaide pour le renforcement des moyens du guichet-entreprises du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt). Pour le Directeur général de d’Eurogerm, par ailleurs membre du Conseil national du patronat (Cnp), l’Etat doit doter ce guichet, qui a été conçu pour soutenir la compétitivité du secteur privé sénégalais en prenant en charge le renforcement de compétences des employés, de moyens conséquents associés à des mécanismes souples d’accès pour mieux accompagner les entreprises. Cela, selon Amadou Seck, via les ressources tirées de la Contribution forfaitaire à la charge de l’entreprise (Cfce).

M. Seck intervenait hier à la cérémonie de graduation consacrée aux promotions 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 de l’Académie consulaire de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar. Il s’agit de 157 nouveaux diplômés en transit, gestion, transport logistique, etc., qui viennent de grossir le rang des demandeurs d’emploi, après plus de trois de formation à l’Académie consulaire de Dakar.

Et pour leur insertion, le Directeur général d’Eurogerm, parrain de la cérémonie, dit n’avoir aucune inquiétude. «Nos entreprises ont besoin de profils pareils, parce que nous produisons et exportons. Ce qui fait qu’on a besoin de ces jeunes spécialisés en transit, en gestion… Ce sont des formations utiles, raison pour laquelle le nombre est important, 157 diplômés issus de ces différentes promotions. Pour leur insertion dans la vie professionnelle, le secteur privé est disposé à les accompagner», assure Amadou Seck.

De l’apprentissage, ces jeunes passent maintenant à l’action. «Vous entrez dans un monde, celui de l’entreprise, du commerce, de la logistique. Il se caractérise par l’apparition de domaines de compétences neufs nés de l’exploitation de nouvelles énergies qui inclinent notre balance commerciale vers l’extérieur. S’y ajoutent la métamorphose du Port de Dakar, la vivacité des corridors vers l’hinterland, l’ouverture au marché africain grâce à la Zlecaf, la dématérialisation de nos procédures de dédouanement et d’enlèvement : tout cela vit grâce à des professionnels compétents», a fait savoir Etienne Sarr, président de l’Union sénégalaise des entreprises de transit et de transports agréés (Usetta), aux récipiendaires.

Pour rappel, à travers l’Académie consulaire, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) contribue à la formation de ressources humaines qualifiées, capables d’accompagner le développement des entreprises et de participer activement à la croissance de l’économie nationale.

Par Dialigué FAYE – dialigue@lequotidien.sn