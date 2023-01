Le Khalife général des mourides, Serigne Moun-takha Mbacké, a fixé au 6 février prochain la date d’ouverture du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (Ccak-Ef) de Touba. Ce complexe «est né de la vision éducative et des principes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba», le fondateur du mouridisme. Sa mise en œuvre est financée par les contributions de la communauté mouride et de bonnes volontés, pour un coût estimé à 37 milliards de francs Cfa. Le complexe comprend des bâtiments administratifs, des infrastructures pédagogiques et sociales. A terme, il «pourra accueillir 10 mille apprenants».