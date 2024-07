C’est connu : le Sénégal est composé majoritairement de jeunes. En effet, sur les 18 millions de résidents, 75% sont âgés de moins de 35 ans. Une situation qui pousse le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération à vouloir «capitaliser les dividendes de densité et de démographie». Hier, lors de la cérémonie de restitution des résultats provisoires du Recen­sement général de la population et de l’habitat (Rgph5), Abdourahmane Sarr a estimé que cette jeunesse «doit permettre de s’orienter vers le renforcement du capital humain, afin d’augmenter significativement la productivité». Le ministre de l’Econo­mie, du plan et de la coopération a évoqué un «allégement de la forte pression qui s’exerce sur la population active à travers cette capture de dividende (…) J’entends par dividende de densité, l’accélération de l’urbanisation, qui est très souvent présentée comme un handicap, mais est une source d’opportunités pour les entreprises, d’économie d’échelle, de diffusion de l’innovation et de la con­naissance».

Faut-il le rappeler, au Sénégal, la population résidente totale en 2023 est de 18 millions 126 mille 390 personnes, soit 50, 6% d’hommes et 49, 4% de femmes. Cette population est constituée à 98, 9% par des individus de nationalité sénégalaise. Entre 2013 et 2023, elle a augmenté de 2, 9% par an ; à ce rythme, l’effectif de la population va doubler dans 25 ans. La moitié de la population résidente a moins de 19 ans et les moins de 15 ans représentent 39% de l’effectif total. Les moins de 35 ans constituent 75% des résidents en 2023. Près de la moitié de la population, soit 47%, est concentrée dans les régions de Dakar, Thiès et Diourbel. La région de Dakar se démarque avec une proportion de 22% de la population totale du pays sur 0, 28% du territoire, soit une densité de 7277 habitants par km2. L’espérance de vie à la naissance au niveau national est passée de 64, 7 ans en 2013 à 68, 9 ans en 2023 ; celle-ci est de 70 ans pour les femmes contre 67, 7 ans pour les hommes. En zone urbaine, cet indicateur s’établit à 71,4 ans contre 67, 7 ans en milieu rural. Elle est plus élevée dans les régions les plus urbanisées. A Dakar par exemple, l’espérance de vie est de 72 ans, Thiès 71, 3 ans et Diourbel 70 ans.

44, 5% des ménages sont des ménages agricoles dont la majorité (67, 7%) réside en milieu rural. Les chefs des ménages agricoles sont principalement des hommes (83, 9%). A l’échelle régionale, Dakar et Ziguinchor regroupent le plus grand nombre de ménages agricoles dirigés par des femmes. Elles se retrouvent avec des taux respectifs de 27, 6% et 25, 2%. Environ 71, 2% des ménages agricoles pratiquent l’agriculture pluviale, 87, 1% s’adonnent à l’élevage, 16% à l’horticulture et 3, 6% à la pêche.

Par Malick GAYE – mgaye@lequotidien.sn