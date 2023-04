Il n’a pas fallu longtemps aux forces armées sénégalaises pour démentir le communiqué de Yaw qui faisait état de «larges concertations avec des haut-gradés des Forces de défense et de sécurité». Un communiqué signé du Directeur de l’information et des relations publiques de l’Armée (Dirpa) et publié hier dans la soirée, «invite les acteurs politiques de tous bords et la société civile à tenir l’Armée nationale hors du débat politique pour l’intérêt de la Nation».

Le document précise que l’Armée «entend garder sa posture républicaine et se consacrer à ses missions régaliennes». Chiche qu’aucun dirigeant de Yewwi askan wi ne sera en mesure de donner le nom d’un seul officier haut-gradé, encore en activité, qui aurait eu «des concertations» avec des leaders de l’opposition sur des sujets intéressant la vie nationale !