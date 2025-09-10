Le Sénégal accueille, pour la première fois, la demi-finale du concours Africa’s business heroes. A l’issue de cette compétition des entrepreneurs qui se déroulera du 10 au 11 septembre 2025 dans la capitale sénégalaise, dix finalistes seront sélectionnés parmi les vingt demi-finalistes pour participer à la grande finale prévue au Rwanda.Par Dialigué FAYE –

La Fondation Jack Ma organise, pour la première fois au Sénégal, la demi-finale du concours Africa’s business heroes (Abh), qui se déroulera du 10 au 11 septembre 2025. Vingt entrepreneurs vont disputer cette demi-finale à l’issue de laquelle dix seront sélectionnés pour participer à la grande finale prévue au Rwanda.

Africa’s business heroes a pour mission d’identifier, de soutenir et d’inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs africains qui ont un impact sur leurs communautés, qui s’attaquent à des défis urgents et qui construisent une économie plus durable et plus inclusive.

Mieux, précise Awa Guèye, responsable des politiques publiques Afrique francophone chez Wave, «le programme identifie et soutient les entrepreneurs les plus prometteurs d’Afrique, leur offrant non seulement de la visibilité, du mentorat et un accès au capital, mais aussi la confiance nécessaire pour développer leur entreprise et avoir un impact tangible sur leur communauté».

Chez Wave, soutient-elle, «nous nous considérons comme faisant partie de ce même écosystème, en permettant aux petites entreprises de se développer grâce à des outils numériques, en établissant des partenariats avec des entrepreneurs locaux et en soutenant l’économie numérique au Sénégal et au-delà. L’organisation des demi-finales au Sénégal souligne également le rôle croissant du pays en tant que pôle d’entrepreneuriat et d’innovation en Afrique.

Ensemble, nous pouvons faire en sorte que l’innovation et les opportunités continuent de prospérer sur tout le continent et que les héros économiques africains d’aujourd’hui deviennent les modèles de demain».

Pour le Président-directeur général de la startup Eyone medical, «Abh est la plus grande compétition des entreprises en Afrique».

Henri Ousmane Guèye rappelle : «Jack Ma avait visité une fois l’Afrique et avait été émerveillé par tout le potentiel qu’il y a chez nous. Et il était motivé à faire quelque chose pour donner de la force, mettre en lumière ces Africains. C’est de là qu’il a créé cette compétition qui, je crois, en est à sa septième édition.

L’objectif consiste à faire «compétir» les meilleurs projets d’Afrique, de tout le continent, quels que soient l’âge, le genre». Spécialisée dans la digitalisation des soins de santé, cette startup a remporté le Grand Prix d’Africa’s business heroes 2024, premier lauréat francophone du concours. Ce prix, selon le Pdg, a eu un très gros impact sur leur activité quotidienne. «Ça nous a apporté de la visibilité. Il y a aussi un aspect non négligeable, qui est l’aspect financier. Le premier prix est de 300 mille dollars (soit plus de 15 millions de francs Cfa : Ndlr). Dans un environnement où il n’est pas évident de lever des fonds, ça a eu un impact sur la continuité de notre activité», témoigne M. Guèye.

Deux Sénégalais parmi les demi-finalistes

La subvention globale mobilisée pour la finale est de 1, 5 million de dollars, soit plus de 750 millions de francs Cfa. «Les finalistes bénéficient également d’un accès à vie à une communauté exclusive d’entrepreneurs, d’investisseurs, de professionnels et de mentors partageant les mêmes idées. En outre, ils bénéficient de programmes de formation, d’opportunités de mise en réseau et d’un soutien continu pour les aider à développer leur entreprise et à avoir un impact encore plus important», lit-on dans un document de presse.

A cette demi-finale, le Sénégal est représenté par Lionceau, une entreprise qui produit des aliments pour bébés, et Sawa by Shopmea-way, une startup spécialisée dans la numérisation de l’écosystème du transport. «Je suis très honorée de faire partie de cette demi-finale et encore plus cette demi-finale se passe ici, dans mon propre pays, le Sénégal, de voir tous ces entrepreneurs qui viennent défendre leur projet, mais aussi montrer des solutions», a déclaré Seyni Samba, fondatrice de Lionceau.

Les demi-finalistes couvrent des secteurs variés (santé, fintech, agrotech, logistique et développement durable), reflétant l’étendue et le dynamisme du paysage entrepreneurial africain.

Grâce à la technologie et à des modèles économiques innovants, ces entreprises relèvent certains des défis les plus urgents du continent, de l’inclusion financière et l’accès aux soins de santé à la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale.

dialigue@lequotidien.sn