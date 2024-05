L’Ong Heifer International veut permettre aux petits producteurs d’améliorer leurs rendements en s’appuyant sur la technologie. Ce qui l’a poussée à lancer un concours mettant en compétition des jeunes concepteurs de projets dans le domaine agricole. La 3ème édition a enregistré le groupement «Aar mbaye mi» comme vainqueur, avec son projet d’innovation qui va aider à lutter contre les oiseaux granivores.

Par Mamadou T. DIATTA – Aïda Mbaye et ses camarades peuvent afficher le sourire. Ils ont remporté le premier prix de la 3ème édition du Concours des innovations dans le domaine agricole, doté d’une somme de 6 millions de francs Cfa. Cette initiative, dénommée Ayute Africa challenge, est l’œuvre de l’Ong Heifer International. Ayute est l’acronyme en anglais de «Agriculture-Youth-Technology (Agriculture, jeunesse et technologie). Ce concours a mis aux prises cinq groupes de jeunes ou individus concourant en solo, après une présélection qui avait enregistré 350 projets soumis au jury de ce concours. A l’issue de la finale, hier, qui a vu les concepteurs de projets exposer le contenu de leurs travaux, le groupe «Aar mbaye mi» a vu son projet ravir la palme aux autres. Il est suivi par Eco Box, qui empoche la somme de 4 millions de francs Cfa. «C’est un honneur de remporter ce premier prix d’Heifer International, qui est un prix d’innovation, qui permet aux jeunes d’aller de l’avant. Car l’innovation demeure la base pour atteindre l’autosuffisance alimentaire, surtout dans les conditions climatiques dans lesquelles nous évoluons actuellement (…).» «On a décidé d’innover en mettant en place un effilocheur automatique pour pouvoir diminuer la pénibilité à laquelle sont confrontés les producteurs de céréales à cause des oiseaux granivores», a expliqué Aïda Mbaye, une des concepteurs de «Aar mbaye mi». Cette dernière a cité le cas de la Vallée du fleuve Sénégal où les producteurs restent préoccupés par les oiseaux granivores. «Les moyens qu’ils utilisent pour lutter contre ces bêtes sont archaïques : déployer des enfants pour crier ou confectionner des épouvantails. C’est ainsi que nous est venue, en tant que jeunes, l’idée de créer quelque chose de nouveau, qui va aider ces producteurs à lutter contre les oiseaux granivores et optimiser leurs rendements tout en restant autonomes», a déclaré Aïda Mbaye. «L’effilocheur automatique, ça fonctionne avec un capteur de mouvements. C’est le capteur qui détecte la présence des oiseaux au niveau des parcelles. A partir de ce moment, le capteur va émettre des sons dissuasifs. On a essayé d’intégrer une panoplie de sons, car les oiseaux granivores ont l’habitude de s’adapter à un son qui est constant. Le son émis par le capteur permet d’empêcher les oiseaux granivores d’agir», fait comprendre Mlle Mbaye.

Une étude menée par Heifer avait démontré que l’absence d’attractivité de l’agriculture pour les jeunes est due à l’absence de l’utilisation de la technologie dans ce secteur, avec les méthodes archaïques des paysans. «On a lancé ce concours pour encourager les jeunes à aller vers l’agriculture en utilisant la technologie, la technique, qui pourrait faire de l’agriculture un secteur attractif, surtout la mécanisation», souligne Daouda Ndao, directeur de l’Ong Heifer International Sénégal, qui a impacté, «entre 2008 et 2023, 215 ménages». Il parle aussi de l’importance de «l’utilisation des drones, des applications, qui pourrait réinventer l’agriculture sénégalaise». A propos du concours, M. Ndao dira qu’ils ont été «surpris de recevoir 350 projets de jeunes qui ont réfléchi et mis sur la table des projets assez innovants». La finalité étant d’aider les petits producteurs à améliorer leurs rendements.

La souveraineté alimentaire, un des maître-mots ou concepts au cœur des slogans des tenants du nouveau régime, est revenue à plusieurs reprises dans les discours prononcés à l’occasion du lancement de la finale de la 3ème édition de ce concours dédié aux jeunes innovateurs ou créateurs dans le domaine de l’agriculture. C’était le cas avec Ousmane Mbaye, Secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, qui représentait son patron, Mabouba Diagne, «empêché». M. Mbaye a rappelé les 23 mesures prises lors du dernier Conseil interministériel consacré au secteur, tout en rappelant l’enveloppe de 120 milliards allouée à la campagne agricole.

mdiatta@lequotidien.sn