Ousmane Sonko, qui fera face à Adji Sarr mardi, est en train de tout perdre. Condamné hier à 6 mois avec sursis pour diffamation en appel dans le cadre de son procès avec Mame Mbaye Niang, il perd pour le moment son éligibilité et ne va pas participer à la prochaine présidentielle. Il lui reste à saisir la Cour suprême pour essayer de casser la décision mais il semble improbable qu’il fasse la saisine. Car il a décidé depuis le début de la procédure d’adapter le boycott. Stratégie non-payante ?

Tout est allé très vite : le procès en appel Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko a été appelé à la barre ce lundi et il a été totalement vidé et en l’absence du leader de Pastef. Il a été condamné à une peine de six mois avec sursis : Ousmane Sonko perd son éligibilité.

Ousmane Sonko a été condamné à une peine de six mois avec sursis par la Cour d’appel de Dakar pour injures publiques et diffamation. Elle confirme par ailleurs le montant des dommages et intérêts en première instance. Avec cette condamnation, les chances de voir Sonko participer à l’élection présidentielle sont compromises. Le code prévoit une radiation des listes électorales avec une peine supérieure ou égale à six mois avec sursis. Il reste à Sonko l’espoir de la Cour de Cassation pour renverser la situation. Va-t-il saisir la Cour suprême ? Ou va-t-il suivre sa logique de boycotter la justice alors que se profile son procès pour viol le 16 mai prochain. Il faut noter que le juge d’appel n’a pas suivi le réquisitoire du Procureur général Bakhoum a requis deux ans de prison dont un ferme contre Sonko.

De son côté Mame Mbaye Niang a réclamé 29 milliards à Ousmane Sonko à titre de dommages et intérêts

M. Sonko a été condamné en mars en première instance à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de francs Cfa.