A quelques heures de la cérémonie d’ouverture, le Cojoj informe que ce sont 157 délégations, 1938 personnes logées et 507 athlètes déjà présents. En conférence de presse hier, la présidente du Cio, Kirsty Coventry, Diagna Ndiaye, président du Comité d’organisation, ou encore le Coordonnateur général, Ibrahima Wade, ont assuré que Dakar était prête à accueillir le monde olympique.

Par Woury DIALLO – Plus de huit ans après, c’est enfin le top départ. Plus que quelques heures avant que la flamme olympique ne regagne le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour la traditionnelle cérémonie d’ouverture. Après un long périple, d’Athènes, en Grèce, avant de rallier Dakar et les coins les plus reculés du pays de la Teranga. Elle aura eu le temps d’illuminer les villes, quartiers et régions du pays.

En effet, pendant deux semaines, le Sénégal sera à l’honneur. Dakar sera la capitale du monde olympique. Pendant deux semaines, le pays va vibrer au rythme de l’Olympisme. De la passation à la sensation, de la joie à la déception. Un moment historique pour le Sénégal, pour l’Afrique, pour ne pas dire le monde. Dakar est enfin prête à célébrer et l’Afrique prête à accueillir. En conférence de presse hier au Centre international Abdou Diouf (Cicad), le Comité d’organisation des Joj 2026 s’est voulu rassurant, assurant que tout est fin prêt pour la première grande messe de l’Olympisme sur le continent africain. «Cette première en Afrique marquera les esprits. Les choses se passent très bien. Tous les sites ont été visités et validés. On a eu quelques soucis au niveau de l’énergie, mais c’est réglé. On a eu quelques problèmes au moment de l’hivernage. Nous avons été accompagnés de bout en bout. Du gouvernement Macky Sall à aujourd’hui. Comme je dis souvent, les Jeux, ce n’est pas la guerre, c’est plutôt la victoire ou la vie. Il faut que cela réussisse», dira le président du Cojoj.

«Une expérience fabuleuse»

Animée par le même enthousiasme, la présidente du Cio, Kirsty Coventry, se réjouit de voir l’Afrique réussir le pari de l’organisation. «C’est vraiment un plaisir d’être là. Nous sommes enfin là. Les athlètes sont très heureux. C’est fabuleux. C’est une expérience fabuleuse. Je voudrais féliciter le président Diagna Ndiaye et son équipe, mais aussi le Président Bassirou Diomaye Faye. Tout n’est pas parfait, mais nous sommes impatients d’assister à la cérémonie d’ouverture», a confié Mme Kirsty Conentry. Avant de se féliciter de l’engouement des différents acteurs.

«Il y avait vraiment une énergie incroyable. On voit les jeunes ensemble. On est très impatients de voir le reste. On sent l’enthousiasme monté. On est vraiment impatients de voir le début de la compétition. C’est quelque chose d’exceptionnel. La réalité se met en place. Nous sommes très fiers parce qu’il y a eu beaucoup d’attente», a-t-elle réagi.

«Comme disent les Chinois, mieux vaut voir une fois qu’on vous le dise mille fois»

Un enthousiasme que le Cojoj souhaite faire découvrir au monde olympique lors de la cérémonie d’ouverture. Sur ce chapitre, les responsables n’ont pas souhaité lever le coin du voile pour garder le mystère.

«Cela va enlever le charme si on dit ce qui va se passer. Comme disent les Chinois, mieux vaut voir une fois qu’on vous le dise mille fois», dira Diagna Ndiaye. Il est tout de même annoncé la présence d’une dizaine de chefs d’Etat.

Quant à la mobilisation, le comité estime avoir mis des prix préférentiels pour toutes les bourses, mais aussi pris les dispositions pour permettre à tous les Sénégalais, voire ceux des régions les plus proches, d’assister à la cérémonie. Autant les étudiants de l’Université Amadou Mahtar Mbow, transformée en Village Olympique, autant les écoles, tous vont prendre part à la fête à travers des programmes de découvertes, en poursuivant les activités scolaires. Sur le plan sécuritaire, Diagna Ndiaye de rassurer qu’un Conseil national est établi à Keur Ayo avec un système d’information rapide au niveau des frontières, mais aussi des patrouilles mixtes. A quelques heures de la cérémonie d’ouverture, le Cojoj informe que ce sont 157 délégations, 1938 personnes logées et 507 athlètes déjà présents. Dès lors, il ne reste plus qu’à allumer la flamme.

wdiallo@lequotidien.sn