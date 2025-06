Appelé pour la première fois avec le Sénégal en mars dernier, l’attaquant de Côme s’est confié sur son choix de jouer avec les Lions plutôt qu’avec La Roja.

Après avoir cumulé 17 sélections dans les équipes de jeunes de l’Espagne, des U19 en passant par les U18 jusqu’aux Espoirs, Assane Diao a fait le choix, en mars dernier, de jouer avec l’Equipe nationale A du Sénégal au moment où l’Espagne a fait tout le nécessaire pour le retenir. Une «décision assez difficile» et «complexe» pour l’attaquant du club italien de Côme, né à Sédhiou et parti en Espagne dès l’âge de 6 ans.

Dans un entretien à «Post­United», le joueur de 19 ans, auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 34 matchs cette saison, revient sur ce choix.

«Je dis toujours que c’était une bonne et importante décision parce qu’en fin de compte, c’est une décision d’aller jouer avec une Equipe nationale, estime Assane Diao. Mais c’était une décision très compliquée, une décision très difficile à prendre pour moi parce que je dois beaucoup aux deux pays. Le Sénégal, c’est là où je suis né, où sont mes parents et où j’ai toute ma famille. Mais j’ai grandi en Espagne, qui m’a tout donné. Elle m’a donné l’opportunité de grandir dans le football et en tant que personne. J’avais l’impression de devoir tout aux deux pays que j’aime autant.»

Et d’ajouter : «Mais malheureusement, dit-il, j’ai dû prendre une décision. Enfant, je rêvais de jouer pour l’Equipe nationale du Sénégal, mais je pensais aussi à jouer pour l’Equipe nationale espagnole. C’était très compliqué. Mais finalement, après m’être assis et avoir discuté avec ma famille, nous avons décidé que la meilleure option pour moi était de jouer pour l’Equipe nationale du Sénégal.»

Désormais engagé à 100% avec les Lions, Assane manquera quand même, pour blessure, la prochaine trêve internationale et les matchs amicaux contre l’Irlande (6 juin) et l’Angleterre (10 juin).

Notons que Assane Diao, crédité d’une bonne saison, fait partie de la liste des 100 talents en lice pour le Golden Boy 2025, selon le média italien Tuttosport. Une distinction qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Mais malgré la forte concurrence, Assane Diao a toutes les raisons d’y croire, après une saison marquante.

Avec wiwsport.com