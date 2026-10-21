A l’occasion d’une cérémonie de remise de diplômes de formation organisée ce week-end à Thiès par l’association Ap2a, Ousseynou Diouf, cadre des Impôts et domaines et proche du Président Diomaye Faye, a fermement recadré ses camarades de parti. Face à la ministre-directrice de Cabinet adjointe du chef de l’Etat, il a mis en garde le camp présidentiel contre la facilité et l’indiscipline à l’approche des grands rendez-vous politiques.

Par Cheikh CAMARA – «La conquête de la «ville rebelle» par le parti présidentiel Kiiraay-Les patriotes républicains ne sera pas aussi facile qu’on tente de le faire croire. Il nous faut beaucoup travailler et adopter une pédagogie capable de mettre en lumière les tensions stratégiques et structurelles au sein du camp présidentiel. Nous devons combattre l’indiscipline organisationnelle en notre sein pour que Kiiraay reste un vaste appareil politique plutôt qu’une plateforme restreinte. Sans cela, nous fonçons droit dans le mur, et bonjour les dégâts !»

C’est en ces termes directs que Ousseynou Diouf s’est adressé aux responsables et militants politiques de Kiiraay à Thiès. Prenant la parole devant Fatou Kiné Diakhaté, ministre-directrice de Cabinet adjointe du président de la République et présidente de l’association Ap2a, le cadre des Impôts et domaines a profité d’un rassemblement social pour livrer un plaidoyer sans concession en faveur d’un recadrage politique.

L’autonomisation et la formation comme leviers de développement

Saisissant cette opportunité, la ministre Fatou Kiné Diakhaté s’est, quant à elle, concentrée sur les enjeux de développement local et d’insertion socio-économique : «Thiès étant une ville de courage, de talent et d’ambition, nous avons le devoir de faire de ces atouts des leviers d’autonomisation, d’insertion professionnelle et de progrès économique. Notre ambition est claire : ne laisser personne au bord du chemin et faire de la formation un véritable tremplin vers l’autonomie financière.»

C’est dans cette dynamique, a-t-elle précisé, que 600 femmes, réparties dans 53 Groupements d’intérêt économique (Gie), ont bénéficié de formations pratiques pour la fabrication de savons durs médicalisés à base de produits locaux et la confection de produits cosmétiques (crèmes, démêlants et shampoings).

Un accompagnement financier et social concret

Soucieuse d’inscrire ces initiatives dans la durée, Fatou Kiné Diakhaté a souligné que la formation ne devrait pas être une fin en soi : «Dans les prochaines semaines, chaque Gie recevra une enveloppe financière destinée à servir de fonds d’amorçage. L’objectif est simple : permettre à ces femmes de démarrer ou de renforcer leur activité, de commercialiser leurs produits et de générer des revenus durables pour leurs familles.» Elle a résumé la démarche de l’Ap2a en ces mots : «Former, c’est transmettre un savoir-faire. Financer, c’est donner les moyens d’agir. Accompagner, c’est créer les conditions d’une réussite durable. Voilà le sens de notre engagement.»

A ce volet économique, s’ajoutent plusieurs actions sociales majeures : la distribution de 20 bons de mammographie pour le dépistage du cancer du sein, 200 opportunités de formation professionnelle en partenariat avec le 3Fpt, ainsi que 30 bons de formation en auto-école.

Un point de départ pour Thiès

«Ces actions répondent à une même conviction : investir dans les femmes, la jeunesse et les personnes en situation de handicap, c’est investir dans l’avenir de toute notre communauté», a affirmé la ministre, avant d’insister sur le fait que cette cérémonie «n’est pas un aboutissement, mais un point de départ». Elle s’est engagée à revenir sur le terrain pour consolider les acquis et veiller à la transformation de ces opportunités en emplois stables.

Réaffirmant la mission de l’Ap2a -faire de la solidarité une action concrète et de l’autonomisation une réalité quotidienne-, Fatou Kiné Diakhaté a conclu en invitant l’ensemble des acteurs à faire de Thiès une terre d’opportunités, où chaque citoyen peut exprimer son talent et contribuer au développement du pays.

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