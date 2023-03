Le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d’habitation a été adopté hier, en réunion de Conseil des ministres décentralisé tenue à Sédhiou, dans le cadre de la tournée économique du Président Macky Sall. Ainsi, rapporte le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, par ailleurs ministre du Commerce, de la consommation et des Petites et moyennes entreprises (Pme), «Momar Ndao, ingénieur commercial, titulaire d’un Master en Droit de la Régulation, précédemment conseiller technique à la présidence de la République, est nommé président de la Commission nationale de régulation des loyers, des baux à usage d’habitation (Conarel) au ministère du Commerce, de la consommation et des Pme, poste vacant».

La semaine dernière, en marge de la cérémonie d’ouverture du Salon de la construction, de la finition de l’infrastructure (Sencon), le ministre avait dit que «la baisse des prix du loyer est prévue pour le 1er mars 2023. Il y a une semaine, un décret a été pris à Thiès pour consacrer cette baisse du loyer et nous sommes en train de travailler sur la campagne de communication, mais aussi la mise en place de la Commission nationale de régulation des loyers». M. Fofana avait assuré que ladite Commission nationale est un outil de proximité qui va permettre aux parties de disposer d’un organe de règlement des différends. «Nous sommes très avancés sur le processus et mercredi prochain, ce sera le 1er mars, date de la mise en application de cette décision présidentielle», avait soutenu le porte-parole du gouvernement, en marge de la 8e édition du Sencon, organisé du 23 et le 25 février au Centre d’exposition de Diamniadio.

Par Dialigué FAYE – dialigue@lequotidien.sn