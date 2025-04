Le procureur de la République du Pool judiciaire financier, El Hadj Abdoulaye Sylla, a fait savoir hier que plusieurs enquêtes ont été ouvertes et seront bouclées d’ici fin d’avril 2025. Selon M. Sylla, «les enquêtes qui ont été ouvertes ou transmises au Parquet financier, ont abouti à l’arrestation de 262 personnes impliquées dans 292 dossiers». D’après lui, «il y a 142 dossiers venant des unités d’enquête, 122 dossiers dont les juges d’instruction du Tribunal de grande instance de Dakar se sont dessaisis pour incompétence, 20 rapports de la Centif et 8 rapports de l’Ofnac. Le travail effectué a donné les résultats suivants : total des biens saisis depuis septembre 2024, 92 véhicules confiés à l’Onrac, 11 titres fonciers saisis à Rufisque, Thiès et Mbour, 2 titres fonciers sont provisoirement inscrits au nom de l’Etat, des pirogues et moteurs saisis. Il y a des sommes saisies ou cautionnées». Dans la même dynamique, M. Sylla informe que cette somme a atteint 15 milliards en 7 mois de travail.

Des commissions rogatoires seront effectuées

Lors de cette rencontre, le procureur du Parquet financier a tenu à préciser que «la lutte contre la délinquance économique et financière demande du temps, de la détermination, car elle implique souvent plusieurs acteurs localisés dans des aires géographique différentes et qui ont souvent recours à des personnes expertes dans l’art de dissimuler des avoirs criminels». En effet, explique-t-il, «lorsque dans une procédure, sont présents des éléments d’extranéité, les magistrats instructeurs sont obligés de délivrer des commissions rogatoires internationales dont ils ne contrôlent pas les délais d’exécution. Celles-ci étant l’œuvre de magistrats étrangers qui accomplissent ce travail». A ce propos, il informe qu’il y a «des montants qui ont été repérés, tracés dans des pays étrangers, et des commissions rogatoires seront effectuées». D’ailleurs, annonce-t-il, «il n’est pas exclu, si cela s’impose, que des déplacements soient effectués vers ces pays-là afin de booster la procédure (…)». Le procureur du Parquet financier a assuré qu’en dépit «de toutes les difficultés, la lutte pour la sauvegarde des deniers publics se fera de façon rigoureuse, dans le respect de la présomption d’innocence, des droits de la défense et des prérogatives de chaque acteur judiciaire».