Porte-parole de la Présidence, Ousseynou Ly est depuis quelques jours dans le viseur de nombreux militants de Pastef dont la colère ne baisse pas. Les reproches à lui faits ont débuté le 15 juillet dernier, correspondant à l’anniversaire de Pros, puis il s’est retrouvé dans un nouveau tourbillon après avoir accordé une interview à la 2sTv ce mercredi. Ils l’accusent de faire la morale à Sonko. Mais, il réfute ces «interprétations» de ses propos dans une vidéo de précision de sa pensée qui agite la «Pasteftosphère».

Par Amadou MBODJI

Pris dans la controverse depuis l’anniversaire du leader de Pastef, Ousseynou Ly tente d’apaiser la situation. Mais, la «Pasteftosphère» est en ébullition depuis mercredi, après son interview sur la 2sTv. Dans un climat délétère après les conjectures sur une crise institutionnelle, le ministre-porte parole de la Présidence a été contraint de faire une précision pour démentir avoir critiqué le Pm Ousmane Sonko. «Mer­credi, j’étais l’invité sur la 2sTv. Aujourd’hui, je me suis rendu compte qu’il y a un extrait qui circule qui dit que je fais la morale à Ousmane Sonko et que je m’adressais à lui. C’est faux ! Mes propos disant qu’un responsable use des canaux pour dire son opinion à la suite d’une question, à savoir pourquoi je ne m’exprime sur certaines actualités, j’ai dit il y avait une structure à travers laquelle je pourrais le faire par rapport à tout ce qui touche Pastef, dont je suis un responsable communal et membre de la Sen de la communication. Il y a certains qui n’ont pas suivi l’émission, et cet extrait pourrait semer la confusion. Loin de moi de critiquer le président Ousmane Sonko. Le Projet nous appartient. Le président Ousmane Sonko est notre responsable moral, il est notre leader», note Ousseynou Ly. Précision ou volte-face ?

En poste à la Présidence, Ousseynou Ly tente de remettre les choses à l’endroit. C’est ainsi qu’il clarifie sa position à travers une déclaration à la fois ferme et apaisée. «Ousmane Sonko est le leader du parti, il sait peut-être des choses que je ne sais pas, c’est normal vu qu’il parle à tout le monde. Mais moi, je ne suis d’aucun clan», déroule Ousseynou Ly. Il dit n’avoir pas varié dans sa conviction en choisissant de militer pour Pastef. «Je joue toujours le même rôle à Pastef. Le jour où ma conviction changera, je ferai le pas vers Ousmane Sonko pour l’en informer. La politique ne me fera pas renier mes convictions», admet-il. Les histoires de clans ne font pas partie de son vocabulaire, en évoquant son engagement à Pastef. «Quand j’entrais dans le parti Pastef, je n’ai jamais cru à ces choses, personne ne peut me faire croire à ça», insiste-t-il. Sur les supposées tensions entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko sur fond de «problème d’autorité» évoquées par le Pm Ousmane, Ousseynou Ly calme le jeu. Il appelle à faire bloc autour des autorités face aux épreuves. «Il y a toujours une épreuve, au pouvoir comme à l’opposition, Dieu nous teste. Je prie pour braver ces épreuves. Pourquoi doit-on accepter cet esprit de clan ? On ne doit pas l’accepter», appuie M. Ly. Il reste attaché à ses valeurs. «Moi, j’ai un principe : quand j’ai une chose à dire, je ne le dis jamais en public. Que ce soit dans la gestion du parti ou même de l’Etat, si je suis en désaccord, j’ai des canaux pour le faire savoir sans le faire publiquement. Si cela concerne quelqu’un que je connais, je prends mon téléphone ou je me déplace jusqu’à lui pour le lui faire savoir. Si un autre le fait publiquement, c’est lui que ça concerne, mais personnellement, je préfère adopter une autre posture», avait-il déclaré face à la journaliste Astou Dione.

ambodji@lequotidien.sn