Par Cheikh CAMARA –

Sous une chaleur accablante de 30 degrés, près de soixante-dix citoyens engagés se sont réunis, ce jour, à la Place de la République, à l’appel de la République des valeurs, en coordination avec ses antennes de France et de Belgique. Aux côtés de l’opposition sénégalaise, de la Société civile, de militants panafricanistes venus du Mali, de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, et de nombreux membres de la diaspora, les manifestants ont fait entendre une voix claire : «Non à la dérive autoritaire et à l’érosion des acquis démocratiques au Sénégal.» Les intervenants ont unanimement dénoncé «les forfaitures du nouveau régime, marquées par une série d’arrestations arbitraires, une Justice instrumentalisée et un climat de répression généralisée contraire aux promesses de rupture faites au Peuple sénégalais». A leurs yeux, «ce glissement progressif vers l’autoritarisme suscite l’inquiétude de tous ceux qui sont attachés à l’Etat de Droit, à la Justice indépendante et à la démocratie participative».

Selon Mamoudou Ba, coordonnateur adjoint de Rv/France, et ses camarades, «le Sénégal, longtemps perçu comme un exemple de démocratie en Afrique et dans le monde, voit aujourd’hui son image ternie. La détérioration des libertés publiques et l’affaiblissement des institutions interpellent la conscience collective, en particulier celle de la diaspora, qui refuse de rester silencieuse».

Aussi, la République des valeurs, aux côtés de toutes les forces vives mobilisées, appelle solennellement les nouvelles autorités à «mettre un terme aux arrestations arbitraires et détentions sans fondement», «restaurer les libertés fondamentales et garantir l’indépendance de la Justice», «gouverner dans la transparence, la responsabilité et l’écoute des citoyens».

Mamoudou Ba indique que «cette mobilisation citoyenne à Paris n’est que la première étape d’un mouvement d’alerte et de veille démocratique qui se poursuivra dans les semaines à venir. D’autres actions similaires sont prévues, dans un élan transnational de solidarité pour la sauvegarde de la démocratie sénégalaise». Les camarades du député Thierno Alassane Sall remercient celles et ceux qui ont répondu à l’appel, parfois venus de loin, dans un esprit de patriotisme, de civisme et de responsabilité. Ils invitent l’ensemble des Sénégalais de la diaspora à adopter une posture citoyenne, vigilante et résolument républicaine face aux défis actuels.

Les contestataires disent «non» à la «justice à deux vitesses», à l’«autoritarisme du régime Pastef», à la «confiscation des libertés individuelles», aux «arrestations pour délit d’opinion», au «bâillonnement de la presse». D’après les partisans du député Thierno Alassane Sall, «la liberté d’expression, les libertés individuelles, la presse libre sont en danger au Sénégal depuis l’avènement du nouveau régime dirigé par le parti politique Pastef». Et de s’étrangler : «Ils ont fait des arrestations arbitraires une arme contre les opposants au régime, ainsi que toutes les voix dissidentes.»