L’industrie a un poids non négligeable dans l’économie. Et si le Sénégal souhaite devenir émergent, les 20% de ce secteur de contribution moyenne ces 4 dernières années au Pib devraient être considérablement augmentés, si l’on se fie du document de la revue annuelle conjointe qui a été présenté hier par le ministère du Développement industriel et des Petites et moyennes industries. «Selon les chiffres disponibles au niveau du Centre unique de collecte de l’information (Cuci), le Sénégal compte 2156 industries, essentiellement dominées par les Petites et moyennes entreprises (Pme) qui représentent 92, 5% du parc. L’essentiel de ces entreprises sont localisées dans la région de Dakar, 91%, Thiès, 5%, Saint-Louis, 1%, Ziguinchor, 1%. Le tissu industriel est dominé par l’agroalimentaire, 63%, suivi du secteur de la mécanique et métallurgie, 10%, les industries du bois, papier, carton et imprimerie, 9%, la chimie et plastique, 7%, l’énergie, 6%, le secteur du textile, habillement, les cuirs et peaux, 3%, et autres industries, 2%.» Ainsi, le Pib en 2019 était à 13712, 7 milliards, 14119, 4 milliards en 2020, 15287, 9 milliards en 2021 et 17325, 5 milliards en 2022. Le poids de l’industrie dans le Pib de ces 4 dernières années est respectivement évalué à 20, 7% ; 21% ; 22% et 21%. Le taux de croissance de la productivité industrielle est à 6, 8% en 2019 ; 3, 6% en 2020 ; 16, 6% en 2021 et 15, 4% en 2022. L’emploi industriel en proportion de l’emploi total, ce sont 18, 4% en 2019 ; 19, 4% en 2020 ; 19, 7% en 2021 et 20% en 2022.

«A titre illustratif, la valeur ajoutée de l’industrie a connu une évolution à la hausse durant les 4 premières années (2019-2022) du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2a) de la phase 2 du Pse. Sur la même période, elle a progressé en moyenne annuelle de 8, 7%, et cette progression a atteint son plus haut niveau de 13, 6% entre 2020 et 2021, en passant respectivement de 2958 milliards à 3359, 7 milliards, soit une augmentation de 401, 7 milliards. Cette hausse peut s’expliquer par une montée des prix des cours mondiaux, du fait du Covid-19, entraînant une augmentation du chiffre d’affaires. Finalement, le poids de l’industrie par rapport au Produit intérieur brut (Pib) a enregistré une moyenne relativement stable de 21, 2% durant la période 2019-2022. Ce ratio a connu une nette fluctuation respectivement de 20, 7% à 22% de 2019 à 2021, avant d’enregistrer un recul d’un point pour s’établir à 21% en 2022. Par ailleurs, la part de l’emploi industriel en proportion de l’emploi total a augmenté sur la période 2019-2022, avec une moyenne de 19, 6%. Ainsi, les emplois cumulés enregistrés en 2021 dans le secteur de l’industrie tournent autour de 121 000 salariés dont 71% des effectifs employés par les grandes entreprises.

Agropole Sud

Ces chiffres vont certainement être plus reluisants au regard des nombreux projets qui sont en cours. C’est le cas des Agropoles. Celui du Sud du point de vue financier, le taux de décaissement global est de 13, 35% et le taux d’engagement de 23, 35%. Le taux de réalisation physique est estimé à 20%. La faiblesse des taux s’explique par les retards constatés dans la finalisation du master plan sur 85 ha par Arise, des lenteurs notées dans les Avis de non objection (Ano) et du processus de passation des marchés, mais aussi du déplacement du site de Sédhiou qui nécessite d’autres études techniques avant le recrutement de l’entreprise. Le financement est de 57 milliards : la Bad va injecter 28 milliards, la Bid 18 milliards et l’Etat 11 milliards.

