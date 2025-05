L’Union des magistrats du Sénégal (Ums) condamne vigoureusement la sortie de l’Agent judicaire de l’Etat (Aje), Yoro Moussa Diallo, qui, dans un communiqué, s’en est pris au juge Sabassy Faye, qui a ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. Pour l’Ums, «toute action attentatoire à l’indépendance de la Justice et à l’honneur des acteurs qui l’incarnent, doit être bannie». Par Dieynaba KANE –

Suite à la décision du juge du Tribunal d’instance de Ziguinchor de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales, l’Agent judiciaire de l’Etat (Aje), Yoro Moussa Diallo, a annoncé un pourvoi en cassation pour contester cette décision. Seulement, dans son communiqué, l’Aje a utilisé des termes qui n’ont pas plu à l’Union des magistrats du Sénégal (Ums). Il faut noter que dans son document, l’Aje a estimé que l’audience à Ziguinchor, ce jeudi 12 octobre 2023, «s’est déroulée dans des conditions indignes d’un procès équitable». Dans la même veine, le représentant de l’Etat a fait savoir que le juge n’a cessé de multiplier, tout au long de ladite audience, les violations de la loi, allant jusqu’à ignorer sa récusation formulée vivement par les représentants de l’Etat.

Ces propos de l’Agent judiciaire de l’Etat sont perçus par l’association qui défend les intérêts des magistrats du pays, l’Ums en l’occurrence, comme «des attaques visant un juge qui a rendu une décision dans le sens qu’il croit conforme à la loi». L’Union des magistrats du Sénégal, qui «condamne vigoureusement» cette sortie, «rappelle que le seul débat judiciaire valable est celui qui se tient au prétoire et non par voie de presse». Selon le Bureau exécutif de cette organisation, «si une partie à une procédure judiciaire, quel que soit son statut, estime ses intérêts lésés, il lui est loisible d’exercer les voies de recours prévues par la loi et (de) laisser la juridiction compétente statuer». Et l’Ums d’ajouter : «Doit ainsi être bannie toute action attentatoire à l’indépendance de la Justice et à l’honneur des acteurs qui l’incarnent.» Partant de ce principe, «l’Ums invite les parties de tous bords à se plier à ces principes et à faire preuve de courtoisie et de délicatesse dans le traitement des affaires judiciaires».

Pour rappel, les avocats du leader du parti dissous Pastef, Ousmane Sonko, avaient saisi le Tribunal d’instance de Ziguinchor suite à la radiation de leur client des listes électorales. Avant-hier jeudi, lors de l’audience devant statuer sur la requête des conseils de l’opposant, le juge Sabassy Faye a annulé cette décision qui empêchait M. Sonko, actuellement en prison, d’être candidat à la candidature pour la Présidentielle de 2024.

dkane@lequotidien.sn