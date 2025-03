Dr Alpha Bâ, secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’encadrement paysan, a présidé, hier, la signature d’une convention de subside destinée à renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires dans les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kaolack et Fatick. L’Agence belge de développement Enabel et le Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (Fndaps) sont les signataires de la convention par laquelle l’Union européenne va injecter 44 milliards de francs dans la zone pour les trois prochaines années. «Cette convention est d’une durée de trois ans et demi, c’est-à-dire 42 mois, et d’un montant total de 6 millions 413 mille 658 euros, soit environ 44, 2 milliards de francs Cfa, pour renforcer la production et la produc­tivité céréalières dans les zones d’intervention», a noté M. Bâ. «Cet accord, qui vient renforcer la collaboration déjà en cours dans le cadre de l’initiative Team Europe Agropole centre, s’inscrit dans le cadre du Projet sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires au Sénégal qui vise à accompagner l’agriculture vivrière et à renforcer la production alimentaire nationale (…) Il marque également une étape décisive dans notre volonté partagée de promouvoir une agriculture plus productive, résiliente et inclusive afin de répondre aux défis de la souveraineté alimentaire et du développement rural», a encore relevé le secrétaire d’Etat.

Le projet cible les producteurs de maïs, mil, sorgho, riz pluvial et de niébé dans 10 départements de ces 4 régions. «Les bénéficiaires sont les professionnels des filières précitées. Au total, ce seront 48 mille producteurs membres de 750 organisations de base et 35 organisations faîtières qui seront touchés directement», a-t-il fait comprendre, assurant que le projet va appuyer ces derniers pour un accroissement du taux de couverture des besoins alimentaires des ménages dans les zones.

«C’est un programme de sécurité alimentaire qui vise à renforcer la production dans les zones ciblées afin d’améliorer les revenus des producteurs», a souligné pour sa part, Abou El Mahassine Fassa Fihri, directeur pays d’Enabel, considérant le partenariat entre le Fndaps et Enabel de «choix stratégique».

Contribution à l’autosuffisance des semences certifiées, amélioration des services météorologiques en collaboration avec l’Anacim, renforcement de l’accès aux financements, valorisation des déchets organiques avec notamment des unités de biodigesteur sont, entre autres, selon M. Fihri, les leviers identifiés pour une mise en œuvre adéquate du projet.

Par Alioune Badara NDIAYE (Correspondant) – abndiaye@lequotidien.sn