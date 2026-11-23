Du 16 au 21 novembre 2026, une délégation guinéenne accompagnée du Pnud a séjourné au Sénégal pour s’imprégner du modèle du Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc), en vue d’alimenter son futur programme de développement local et la dynamique Simandou 2040.

Une immersion institutionnelle au cœur du dispositif Pudc : conduite par l’ambassadeur Kabélé Soumah, Secré-taire général du ministère guinéen du Plan et de la coopération internationale, et réunissant notamment M. Alassane Ba, Représentant-résident adjoint du Pnud en Guinée, la délégation a entamé ses travaux le 17 novembre au siège du Pudc à Dakar, avec l’appui du Pnud. Elle y a été accueillie par le Coordonnateur national, M. Gade Kounta, en présence de Mme Ndèye Fatou Diaw, représentant la Représentante-résidente par intérim du Pnud, Mme Catherine Phuong.

Dès l’ouverture, le ton a été donné sur l’ambition du programme : «faire en sorte qu’aucun Sénégalais ne soit laissé en marge du développement du fait de son lieu de résidence», tout en rappelant que «le développement de notre continent passe aussi par notre capacité à apprendre les uns des autres». Après la présentation du cadre institutionnel, des volets, du financement et des résultats par M. Charles Diatta (Cellule Suivi-évaluation et Planification), complétée par une projection vidéo et des échanges sur l’appui du Pnud, la délégation a été reçue dans l’après-midi à Diamniadio par M. Déthié Fall, ministre des Infrastructures et ministère de tutelle du Pudc.

Des réalisations d’envergure et une tournée de terrain à Fatick et Foundiougne

En un peu plus d’une décennie, le Pudc a imprimé une empreinte notable sur le territoire sénégalais : Plus de 1090 km de pistes aménagées ; Plus de 1170 villages électrifiés ; lus de 2 050 villages dotés d’un meilleur accès à l’eau potable et plus de 5800 équipements post-récolte déployés. Une dynamique qui a déjà inspiré plusieurs pays africains -du Togo (dès 2016) à la Rdc, au Tchad, au Cameroun, à la Gambie, au Burundi, ou encore à Madagascar et à la Mauritanie- tout en imposant une règle d’adaptation : «le Pudc n’a pas vocation à être reproduit de manière uniforme», a souligné M. Gade Kounta.

Les 18 et 19 novembre, la mission s’est rendue dans les départements de Foundiougne et de Fatick pour observer concrètement l’offre intégrée du programme sur six sites, sous le prisme d’une conviction forte : «La véritable mesure de la réussite d’un programme de développement réside dans les changements qu’il apporte dans la vie quotidienne des populations.»

Sur le terrain, les échanges avec les bénéficiaires et les explications de M. Djibril Safi Seck (Cellule Ingénierie sociale et Pudc Academy) ont mis en lumière l’implication communautaire dès l’identification des besoins jusqu’à la gestion des ouvrages. Parmi les étapes marquantes : Kébé Ansou et Keur Bakari Cissé avec l’électrification qui bénéficie à environ 1765 habitants, ainsi qu’aux écoles, mosquées, moulins, ateliers et boutiques, Sokone om, une plateforme de transformation agroalimentaire traite jusqu’à 600 tonnes de noix de cajou au profit de 39 Gie de producteurs et de femmes transformatrices ; Axe Passy – Thioyène où se trouve une piste de 16, 5 km désenclave 36 villages et plus de 22 000 habitants. Il y a aussi Ouyal Sandé : après une visite de courtoisie à la Gouvernance de Fatick le 19 novembre, la délégation a rencontré les 98 femmes du groupement Dialki Diék, qui gèrent leurs équipements post-récolte depuis 2019, ont cumulé 738 960 F Cfa d’épargne et acquis sur fonds propres une broyeuse d’arachide. Et Ndiob : la tournée s’est conclue au poste de santé inauguré le 8 mai 2026, qui dessert 12 082 personnes réparties dans 23 localités.

Financement, aménagement du territoire et six enseignements clés

Le 20 novembre, les discussions se sont poursuivies au ministère des Finances et du budget avec M. Mor Diouf, Conseiller technique, autour du montage des projets et des mécanismes de financement, avant une étape à l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (Anat) consacrée à l’aménagement du territoire.

A l’issue de cette mission, six grands repères se dégagent pour éclairer la préparation du programme de développement local guinéen : un ciblage participatif ancré dans les besoins réels exprimés avec les populations ; l’appropriation communautaire, gage de durabilité, illustrée par la gestion autonome et l’épargne générée à Ouyal Sandé ; une approche intégrée combinant électricité, pistes, santé et appui économique sur un même territoire ; l’ingénierie sociale dès la conception, accompagnant les communautés en amont de la livraison des infrastructures ; le rôle central de l’Etat dont l’engagement et la structuration financière favorisent la rapidité d’exécution et le passage à l’échelle. Et un ancrage territorial fort mobilisant administration, élus et services techniques pour faciliter la mise en œuvre et le transfert des ouvrages. Le Pudc s’est dit disposé à poursuivre cet appui technique -notamment sur les procédures, outils de ciblage et de suivi, ainsi que modèles de conventions-, remerciant le Président guinéen, le Général Mamadi Doumbouya, et son gouvernement pour cette confiance, tout en formulant des vœux de réussite pour la mise en œuvre du programme Simandou 2040.