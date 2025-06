Les relations entre le Sénégal et le Pakistan, vieilles de plus de 60 ans, sont toujours au beau fixe. Ces deux pays entretiennent aujourd’hui des relations commerciales. C’est le sens du premier Forum Pakistan-Sénégal sur le commerce et l’investissement (Senpak), qui s’est tenu à Dakar en présence d’hommes d’affaires des deux pays, et qui permet déjà de nourrir de grands espoirs. «Ce forum va tisser des liens durables entre les deux pays et deviendra un évènement annuel et régulier», a déclaré l’ambassadrice du Pakistan au Sénégal, Mme Saima Sayed, qui présidait la cérémonie d’ouverture. La diplomate précise que le Pakistan et le Sénégal entretiennent des relations solides ancrées dans une foi commune et dans un esprit de coopération sud-sud. Ainsi, assure l’ambassadrice, le Pakistan est prêt à renforcer cette relation au bénéfice mutuel des deux pays. Dans le même sillage, la diplomate a montré l’importance que le Pakistan accorde à ses relations avec le Sénégal et qu’il compte renforcer dans une étroite collaboration les années à venir. Cette collaboration se matérialisera, selon elle, par les liens étroits entre les populations, les hommes d’affaires, les entrepreneurs, les scientifiques.

Une idée fortement appréciée par la partie sénégalaise. D’après Abdel Kader Seck, co-fondateur de Senpak international, «cette initiative visant à réunir alternativement au Sénégal et au Pakistan des acteurs économiques, les responsables des collectivités locales des deux pays pour échanger et contribuer à consolider les relations bilatérales dans divers secteurs, s’inscrit en droite ligne avec l’Agenda «Sénégal 2050» qui confère une place de choix à la coopération et au partenariat mutuellement avantageux». Elle traduit aussi, dit-il, «une volonté commune de renforcer les acquis de la coopération bilatérale fondée sur l’histoire et des convergences dans plusieurs domaines». L’autre résultat attendu de ce forum, le «renforcement de la coopération et du partenariat entre le Sénégal et le Pakistan, et surtout à offrir aux acteurs économiques et responsables des collectivités des deux pays un espace d’échanges pour apporter leurs contributions aux importants acquis déjà enregistrés dans le cadre des relations bilatérales». Mais pour son compatriote, Lamine Ba de l’Apix, «l’ambition du Sénégal c’est d’aller vers la souveraineté, vers une ouverture choisie, pour accroître la valeur ajoutée dans des secteurs d’excellence». Il voit ce pays comme un bon partenaire qui peut profiter au Sénégal à travers son savoir-faire dans le textile, la santé, le mécanisme agricole et les technologies de l’information. A son avis, «avoir des investisseurs pakistanais pour explorer notre marché est une excellente nouvelle». Et c’est pour cette raison qu’il a réaffirmé l’engagement de l’Apix qui va «réorienter et faciliter le business aux hommes d’affaires pakistanais». En tout cas, les deux pays promettent d’asseoir une collaboration gagnant-gagnant où chacun se retrouvera.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn