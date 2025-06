Le Premier ministre Ousmane Sonko veut mobiliser les capitaux chinois pour le financement de la transformation économique du Sénégal. Pour cela, il a profité du Forum sino-sénégalais de Hangzhou pour lancer un «appel fort à l’endroit des investisseurs chinois, les invitant à prendre toute leur place dans la dynamique de transformation économique du Sénégal».Par Abdou Latif MANSARAY –

«Investissez massivement au Sénégal, terre d’hospitalité, de stabilité et d’opportunités durables.» C’est en ces termes que le Premier ministre Ousmane Sonko s’est adressé aux investisseurs chinois, lors du Forum sino-sénégalais de Hangzhou. Le chef du gouvernement sénégalais a aussi insisté sur «le rôle stratégique que peut jouer la Chine dans la réalisation de la nouvelle ère de développement du Séné­gal». «Ce que nous bâtissons aujourd’hui, c’est une Afrique souveraine et prospère. Cette œuvre de construction nationale peut aussi devenir la vôtre. Le Sénégal vous tend la main : venez transformer avec nous notre potentiel en puissance concrète», a-t-il déclaré devant un parterre de hauts décideurs économiques chinois.

Organisé conjointement par l’Apix-Sa et l’ambassade du Sénégal en Chine, indique-t-on dans un communiqué, «le forum s’est imposé comme une plateforme d’alignement stratégique entre les ambitions sénégalaises et les leviers économiques chinois. Plusieurs accords structurants ont été signés, témoignant d’un engagement mutuel vers un partenariat renforcé».

Au nom de l’Agence chargée de la promotion de l’investissement et des grands travaux, rapporte le document, Bakary Séga Bathily a exposé les axes majeurs de la Vision Sénégal 2050, en mettant en avant les opportunités dans les infrastructures, l’énergie, l’agrobusiness et les technologies. «Le Sénégal est prêt. Il ne manque que vous, investisseurs chinois, pour écrire avec nous cette nouvelle page d’un Sénégal prospère et souverain», a lancé le Directeur général de l’Apix. Il a par ailleurs annoncé aux partenaires chinois, la tenue du grand forum international «Invest in Sénégal», prévu les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar. Le Fii’Sénégal présenté comme le rendez-vous incontournable pour concrétiser les ambitions communes.

Des réactions enthousiastes du secteur privé sénégalais en Chine

Moustapha Dieng, président de l’Association des Sénégalais de Chine, a salué «une belle réussite» du forum, soulignant l’importance de cet événement pour renforcer les relations économiques entre les opérateurs sénégalais et les entreprises chinoises. Il a proposé d’élargir l’initiative à d’autres villes stratégiques comme Guangzhou.

Embouchant la même trompette, Sourakhata Tirera, re­présentant de Sénégal Green Mobility, s’est dit impressionné par la qualité de la présentation de l’Apix et rassuré par l’engagement du Premier ministre à promouvoir le secteur privé. A son avis, «c’est tout ce que l’autorité a comme rôle : accompagner et valoriser le secteur privé. C’est à nous, hommes d’affaires sénégalais, de saisir cette opportunité et de l’exploiter pour le bénéfice de notre pays».

Le président du Groupe Quintal basé en Chine, spécialisé dans le bâtiment et la construction, a quant à lui salué l’accueil chaleureux et la dynamique enclenchée par le forum : «nous sommes tous convaincus que la Chine est actuellement le meilleur partenaire stratégique. Nous avons le soutien de nos gouvernements respectifs pour contribuer pleinement à ce projet ambitieux pour l’horizon 2050», soutient Mohamed Sèye.

latifmansaray@lequotidien.sn