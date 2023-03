Une délégation du Burundi, conduite par sa Première dame, Angeline Ndayishimiye, séjourne au Sénégal. L’objectif de la visite est de s’imprégner du modèle de gestion des cantines scolaires. La Première dame du Burundi et sa délégation ont été reçues par le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne.

Par Badé SECK – C’est un accueil chaleureux que le ministre de l’Education nationale, Cheikh Oumar Anne, a réservé à la délégation du Burundi. Cette visite d’échanges et de partage vise à s’imprégner du modèle sénégalais en matière d’alimentation scolaire. Le ministre de l’Education nationale du Sénégal, qui a souhaité la bienvenue à la Première dame du Burundi et à sa délégation en terre sénégalaise, s’est réjoui du choix porté sur le Sénégal pour cette mission d’échanges.

En revenant sur l’importance que le gouvernement sénégalais accorde à l’alimentation scolaire, Dr Cheikh Oumar Anne a insisté sur l’engagement politique du Président Macky Sall, qui a décidé d’allouer 1, 3 milliard de F Cfa aux cantines scolaires. «Cela nous a permis, avec l’appui des partenaires, d’enrôler plus de 18 000 élèves du préscolaire au moyen-secondaire, répartis dans les établissements scolaires privés et publics», évalue le ministre de l’Education nationale. Il a aussi indiqué que le président de la République accorde une place de choix à l’alimentation des élèves en mettant en place un Programme national d’alimentation scolaire. «Toutes ces initiatives, poursuit le ministre, sont arrimées à l’axe 2 du Plan Sénégal émergent, qui repose sur la formation d’un capital humain de qualité.» Il faut savoir que la visite a été un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. A travers les différentes présentations, les responsables respectifs des cantines scolaires des deux pays ont informé sur le financement de l’alimentation scolaire, l’organisation de la distribution des repas, les différents partenariats, l’implication des producteurs et l’adhésion des communautés. La Première dame du Burundi, dans son discours, a indiqué que l’alimentation scolaire est devenue un enjeu majeur de développement du capital humain. «C’est surtout cela qui justifie mon engagement pour le développement des cantines scolaires», poursuit-elle. Madame Angeline Ndayishimiye a soutenu que l’alimentation scolaire au Burundi est un important filet de protection sociale qui couvre plus de 663 mille enfants. A la fin des présentations, Mme la Première dame du Burundi a dit toute sa satisfaction d’avoir bien appris du modèle de gestion des cantines scolaires au Sénégal. Assurer régulièrement un repas par jour à base de produits locaux, c’est l’ambition affichée par le Sénégal et le Burundi. Le défi est énorme. Il fait appel à un modèle de gestion plus intégré et plus inclusif. Ainsi, le ministre de l’Education nationale du Sénégal, Cheikh Oumar Anne, a plaidé pour une réponse commune des pays africains pour mettre fin à l’insécurité alimentaire dans nos écoles. «Les cantines scolaires sont une priorité nationale. Nous devons mobiliser le maximum de ressources financières pour gagner le pari de la qualité de nos systèmes éducatifs», conclut-il. La rencontre a enregistré la participation de plusieurs partenaires techniques et financiers, des représentants des services techniques impliqués dans l’alimentation scolaire et le développement communautaire. Durant son séjour au Sénégal, la Première dame du Burundi visitera des expériences de gestion des repas scolaires du Pam dans la région de Kolda. Les ministres et autres fonctionnaires qui l’accompagnent feront des rencontres sectorielles techniques avec leurs homologues sénégalais pour échanger sur les bonnes pratiques dans des domaines ciblés.

