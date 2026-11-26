Réunie à Dakar le 24 novembre 2026, la troisième session de la Commission mixte de coopération sénégalo-émiratie s’est terminée par la signature d’accords dans les hydrocarbures et le numérique. À deux semaines de la Conférence des Nations unies sur l’eau que les deux pays coorganisent, le partenariat entre Dakar et Abu Dhabi cherche à passer à la vitesse supérieure.

Par Serigne S. DIAGNE – Dans la diplomatie, on juge souvent une relation à la régularité de ses rendez-vous plus qu’à l’éclat de ses déclarations. Une commission mixte n’a rien de spectaculaire, mais c’est pourtant dans ces réunions que se construit, peu à peu, la charpente d’une relation entre États. La troisième session de la Commission mixte entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, tenue lundi à Dakar, s’inscrit dans cette logique avec comme objectif d’encadrer la coopération par des outils juridiques et économiques ainsi qu’un calendrier. Les travaux ont été coprésidés par Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, et par Sheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministre d’État des Émirats arabes unis. Le choix des personnalités présentes à leurs côtés dit déjà l’orientation de la rencontre. Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l’Énergie et du Pétrole, et Samba Diouf, ministre des Télécommunications et du Numérique, ont pris part à la session. L’énergie et le numérique sont deux secteurs où le Sénégal joue une partie de son avenir économique, et où les Émirats ont des capitaux, de l’expérience et une ambition affichée à l’international.

Des hydrocarbures au numérique, un socle juridique consolidé

La session s’est conclue par la signature de plusieurs instruments dans les domaines des hydrocarbures et du numérique. Selon le communiqué officiel, ces textes «viennent consolider le cadre juridique de la coopération et jeter les bases d’un partenariat rénové, orienté vers la valorisation des potentialités dans des secteurs stratégiques». Le terme de «partenariat rénové» n’est pas anodin. Il suggère que Dakar veut changer la nature de la relation en sortant d’une coopération faite de gestes ponctuels pour aller vers une association structurée autour de projets dont on peut mesurer les résultats. Pour le Sénégal, devenu producteur de pétrole et de gaz, la question n’est plus de savoir s’il dispose de ressources. Elle est de savoir comment les transformer en valeur ajoutée, en compétences et en emplois. Le savoir-faire émirati dans la chaîne des hydrocarbures, de l’amont à la commercialisation, est un atout que Dakar entend utiliser. Côté numérique, l’enjeu est semblable et vise les infrastructures, la souveraineté sur les données et la formation des talents. Cela rejoint bien l’esprit au cœur des réflexions sénégalaises sur la transformation digitale. Les Emirats arabes Unis ont décidé depuis 2020 au côté du Sénégal d’accompagner l’entrepreneuriat et l’essor du Numérique en mobilisant notamment des ressources considérables pour la construction du centre pour l’entrepreneuriat de la Der/Fj. Ces pistes dans la coopération sont toujours d’actualité.

Un nouvel agenda dans l’intelligence artificielle et la défense

Au-delà des accords signés, la commission a fait le point sur l’avancement des projets communs. C’est l’exercice le plus exigeant de ce type de rencontre, car il oblige à confronter les engagements passés à leur mise en œuvre. Les deux délégations ont également exploré de nouvelles pistes de coopération dans les infrastructures, l’investissement, le commerce, la défense et l’intelligence artificielle. Cette liste montre à quel point les ambitions se sont élargies. Que l’intelligence artificielle y figure à côté des secteurs classiques de la coopération bilatérale n’a rien d’un hasard. Les Émirats ont fait des technologies de pointe un pilier de leur diversification économique. Le Sénégal, lui, cherche des partenaires pour ne pas rester spectateur d’une révolution qui redistribue déjà les cartes de la compétitivité mondiale. La mention de la défense, enfin, indique une volonté de donner à la relation une profondeur stratégique qui dépasse l’économie.

Abu Dhabi, prochaine étape sur l’eau

Le calendrier donne à cette session un relief particulier. Elle intervient à quelques jours de la Conférence des Nations unies sur l’eau, coorganisée par les deux pays du 8 au 10 décembre 2026 au centre Adnec d’Abu Dhabi. La rencontre doit accélérer la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable n°6 qui est de garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement. Dakar a déjà préparé le terrain pour la question de la diplomatie de l’eau. En janvier 2026, la capitale sénégalaise a accueilli la réunion préparatoire de haut niveau, que le président Bassirou Diomaye Faye avait ouverte en appelant à faire de l’eau «une source de paix et de développement, et non une source de conflit». D’après le département émirati des Affaires étrangères, la Conférence s’ouvrira autour du thème «L’eau pour une prospérité partagée». C’est presque une définition de ce que les deux pays essaient de bâtir ensemble en co-organisant ce nouveau Forum de l’eau dont les Émirats arabes unis viennent d’obtenir une résolution de l’Organisation des Nations Unies pour en faire un rendez-vous triennal.

Cette troisième session de Commission mixte entre Emiratis et Sénégalais marque une nouvelle étape dans le partenariat entre les deux pays. Il reste désormais à faire de l’élan affiché à Dakar des résultats concrets pour les deux peuples. Les accords signés ce lundi seront jugés sur ce terrain.

saliou.diagne@lequotidien.sn