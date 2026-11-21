Les investissements étrangers doivent aussi profiter au Sénégal, à travers la création d’emplois, le développement des Pme et le transfert de compétences. C’est l’enjeu du contenu local, au cœur d’une table ronde organisée hier au Noom Hôtel par la British Chamber of commerce Senegal.

Par Amadou MBODJI – Un investissement doit profiter autant aux investisseurs qu’au Sénégal, qui est le pays d’accueil de cet investissement. C’est d’ailleurs ce que stipule le Contenu local, si l’on se réfère au discours de M. Karim Ndiaye, président de la British chamber of commerce Senegal. «Lors de notre dernier événement inaugural, le 27 avril dernier, nous avons exploré les opportunités du nouveau Code des investissements. Ce code porte une ambition claire : attirer l’investissement et renforcer la place des Pme sénégalaises dans les grands projets. Aujourd’hui, nous franchissons l’étape suivante. Le code ouvre la porte ; le Contenu local doit y entrer les principales entreprises. Nous nous réunissons dans un contexte qui exige de chacun rigueur, efficacité et confiance. Dans un tel contexte, une conviction s’impose : chaque franc investi au Sénégal doit travailler deux fois : pour le projet, et pour le pays. C’est précisément la promesse du Contenu local», ainsi que Karim Ndiaye s’est exprimé hier lors d’une table ronde à Noom Hôtel portant sur le thème : «Lors de notre dernier événement inaugural, le 27 avril dernier, nous avons exploré les opportunités du nouveau Code des investissements. Ce code porte une ambition claire : attirer l’investissement et renforcer la place des Pme sénégalaises dans les grands projets. Aujourd’hui, nous franchissons l’étape suivante. Le code ouvre la porte ; le Contenu local doit y entrer les principales entreprises. Nous nous réunissons dans un contexte qui exige de chacun rigueur, efficacité et confiance. Dans un tel contexte, une conviction s’impose : chaque franc investi au Sénégal doit travailler deux fois-pour le projet, et pour le pays. C’est précisément la promesse du Contenu local», C’est ainsi que s’est exprimé le président Karim Ndiaye hier lors de la table ronde à Noom Hôtel portant sur le thème : «De la conformité au Contenu local à la création de valeur locale : construire un nouvel agenda de croissance pour le Sénégal.»

Karim Ndiaye, président de la British Chamber of commerce Senegal, a indiqué que le thème retenu, «De la conformité à la création de valeur locale», reposait sur un constat simple : le cadre réglementaire existe et les obligations sont désormais connues. Selon lui, le véritable défi consiste aujourd’hui à dépasser la simple conformité aux exigences réglementaires pour parvenir à des résultats concrets, notamment en matière de création d’emplois qualifiés, de développement de fournisseurs sénégalais compétitifs, ainsi que de transfert durable de compétences et de technologies. Il a ainsi souligné que le Contenu local ne devait pas être perçu comme une contrainte, mais plutôt comme un investissement.

S’appuyant sur son expérience à la tête d’une entreprise d’infrastructures au Sénégal, il a affirmé qu’un fournisseur local fiable, bien formé et bénéficiant d’un financement adéquat constituait un véritable avantage compétitif, bien au-delà d’une simple obligation réglementaire. L’ambition, a-t-il expliqué, est de faire en sorte que chaque grand contrat signé au Sénégal génère des retombées durables en termes de compétences, d’emplois et de développement des entreprises locales. Dans cette perspective, il a rappelé que la British Chamber of commerce Senegal entendait jouer pleinement son rôle autour de deux priorités majeures : le renforcement des capacités des Pme sénégalaises, d’une part, et le développement des échanges commerciaux et des investissements entre le Royaume-Uni et le Sénégal, d’autre part.

Il a également mis en avant la complémentarité entre les deux pays, soulignant que le Royaume-Uni disposait d’une expertise reconnue dans les domaines des normes, de la formation et du financement, tandis que le Sénégal pouvait s’appuyer sur ses talents, ses entrepreneurs et ses projets. La vocation de la Chambre serait ainsi de servir de passerelle entre l’expertise britannique et le potentiel sénégalais. Il a annoncé que les recommandations issues de cette table ronde seraient compilées dans une note de synthèse, qui serait validée avec le St-Cnscl, avant d’être versée aux travaux de réforme en cours du cadre juridique du Contenu local. Mme Carine Robarts, ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, a souligné que cette rencontre, organisée par la Chambre de commerce britannique au Sénégal, visait à approfondir la réflexion sur la portée concrète du Contenu local dans le contexte de l’investissement. Elle a expliqué que l’ambition était de dépasser une approche essentiellement axée sur les chiffres et les exigences législatives, pour privilégier une dynamique de partenariats gagnant-gagnant, favorisant une véritable création de valeur ajoutée locale.

Dans cette perspective, elle a estimé que les entreprises internationales, notamment britanniques, avaient tout intérêt à intégrer dès le début de leurs opérations une stratégie de développement du Contenu local. Selon elle, le recours à des partenaires sénégalais compétents, fiables et disposant d’un accès adéquat au financement constitue un avantage pour ces entreprises, tout en contribuant au renforcement du tissu économique national.

Elle a ainsi insisté sur la nécessité de privilégier le transfert de compétences et la construction de partenariats durables plutôt que le recours systématique à des prestataires extérieurs intervenant de manière ponctuelle. Une telle démarche permettrait, à terme, de concilier les intérêts économiques des investisseurs internationaux avec la création de valeur ajoutée et d’emplois au Sénégal. L’ambassadrice a plaidé pour des échanges orientés vers des propositions concrètes et des recommandations pratiques. A cet égard, elle a rappelé que la Chambre de commerce britannique au Sénégal avait déjà organisé, en juin 2025, lors de son lancement, une rencontre consacrée au Code des investissements, qui avait permis de faire émerger plusieurs préoccupations et propositions concrètes.

mbodji@lequotidien.sn