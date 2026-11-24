La recrudescence des départs clandestins vers l’Europe relance avec acuité le débat sur la migration irrégulière, un fléau qui continue de décimer la jeunesse africaine en haute mer. Pour apporter une réponse concertée à cette crise, l’Organisation internationale pour les migrations (Oim), sous l’impulsion du Sénégal, a ouvert hier à Dakar, une conférence régionale de deux jours consacrée au processus de coopération sur les migrations en Afrique de l’Ouest. Cette rencontre marque le point de départ d’un dialogue politique et technique durable. Car au-delà du drame des traversées vers l’Europe, la mobilité demeure avant tout un pilier de la vie économique et sociale dans la sous-région. «Elle relie les familles, soutient les échanges commerciaux et les moyens de subsistance, et permet aux compétences de circuler. Une grande partie des migrations ouest-africaines se déroule au sein du continent : les départs vers l’Europe ne représentent qu’une dimension d’une réalité beaucoup plus large», souligne le dossier de presse de l’événement.

Vers une déclaration commune des quinze Etats

Présidant la cérémonie d’ouverture en lieu et place du ministre en charge des Sénégalais de l’extérieur, Me Moussa Sarr a indiqué que ces assises doivent déboucher sur l’adoption d’une déclaration commune et la validation d’une feuille de route opérationnelle. «Nous attendons une position claire de l’ensemble des quinze pays participants sur la déclaration commune qui sera adoptée à l’issue de cette rencontre», a-t-il précisé.

Pour le représentant du gouvernement, aucun Etat ne peut endiguer seul un phénomène qui reprend de l’ampleur sur les côtes ouest-africaines. «Il faut une coopération pénale renforcée contre les réseaux de passeurs de migrants», a martelé l’avocat. Il estime toutefois que la répression ne saurait suffire : il convient parallèlement de faciliter la libre circulation des personnes et d’améliorer la gestion des frontières au sein de l’espace ouest-africain afin de prévenir les tensions entre Etats.

L’emploi des jeunes, clé de la sédentarisation

Surtout, Me Moussa Sarr identifie le chômage et l’absence de perspectives économiques comme les principaux moteurs des départs périlleux. «Il faut créer les conditions permettant aux jeunes de rester, leur offrir des perspectives et des possibilités d’avoir un emploi décent, mais surtout leur faire comprendre que l’avenir de l’Afrique et de nos pays ouest-africains ne peut se construire sans eux», a-t-il insisté. Abondant dans le même sens, la Directrice générale de l’Oim, Amy Pope, a souligné que seule une approche régionale peut répondre aux défis posés par le manque d’opportunités économiques, l’insécurité, les pressions climatiques et l’accès limité aux voies de migration sûres et régulières. Réaffirmant la disponibilité de son institution à fournir un appui technique aux Etats membres, elle a plaidé pour «la mobilisation des ressources, de compétences et d’un potentiel d’investissement capable de contribuer au développement des communautés vulnérables».

Attendue à l’issue des travaux, la «Déclaration de Dakar» visera ainsi à renforcer la coopération pratique entre les pays participants, en complément des cadres nationaux et régionaux déjà existants.

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