Le Japon est disposé à accompagner le Sénégal pour la Vision 2050. C’est d’ailleurs l’une des raisons de la visite du ministre des Affaires étrangères nippon. Pour autant, le pays n’est pas dans une compétition avec la Chine pour être le premier partenaire du continent. D’après Mme Kaneko Mariko, vice porte-parole de la diplomatie nippone, son pays ne collabore qu’avec les pays qui ont les mêmes valeurs démocratiques que lui. Et le Sénégal en fait partie.Par Malick GAYE –

