Le programme «Jica Chair» est une initiative du Japon pour aider ses partenaires à se développer en se basant sur son modèle. Ce pays, qui ne s’est pas modernisé à partir d’un modèle occidental, a lancé le programme «Jica Chair» afin d’offrir aux pays partenaires la possibilité de bénéficier de son expérience dans divers domaines. La première session a été organisée en collaboration avec l’Ucad.

Par Justin GOMIS – Le Japon veut faire profiter de son expérience en matière de développement à ses pays partenaires. «Il est l’un des pays à s’être modernisés à partir d’un contexte non occidental pour établir une union libre, démocratique, prospère et pacifique fondée sur l’Etat de Droit, sans perdre de sa tradition et de son identité», rappelle Hiromichi Morishta, Re­présentant régional de la Jica. Pour lui, «le Japon pourrait être l’un des meilleurs exemples à suivre pour les pays en développement dans leur propre développement». Et c’est dans ce sens que ce pays a lancé en 2018, à travers la Jica, le Programme d’études au développement, en partenariat avec les grandes universités des pays partenaires, pour «former de futurs leaders dans les pays en développement». Ce programme, qui permet d’élargir les opportunités d’études dans ces pays partenaires, s’appelle «Jica Chair». C’est un programme d’études qui porte sur «des cours intensifs de courte durée sur les expériences de développement du Japon dans les domaines de la politique, de l’économie, de l’Adminis­tra­tion publique, du Droit, entres autres», a énuméré Jun Yo­shimizu de l’Agence japonaise de coopération internationale.

Il faut savoir que la première session de la «Jica Chair» a été organisée en collaboration avec l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. «Grâce à la collaboration de l’Ucad, nous sommes parvenus à organiser la première session de la «Jica Chair» et souhaitons continuer cette franche collaboration pour tenir d’autres sessions dans les domaines précités tout au long de l’année à l’Ucad», se projette Jun Yoshimizu dont le souhait est de voir les prochaines sessions «susciter un grand intérêt pour le Japon et son histoire de développement». A en croire Hiromichi Morishta, le Japon dispose d’une vaste expérience dans le domaine de la coopération au développement vers les pays asiatiques, qui ont réalisé des «progrès socio-économiques remarquables». «En partageant ces expériences apprises à travers sa modernisation et la coopération au développement à l’échelle mondiale, il pourra contribuer au développement durable de ces pays partenaires», dit-il. Selon lui, ce programme «va offrir aux participants, l’opportunité de suivre des études dans divers domaines académiques dans les grandes écoles supérieures japonaises et va aussi offrir la possibilité d’explorer les expériences de modernisation et de coopération au développement du Japon en tenant compte de son contexte historique et culturel».

