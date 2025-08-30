Pour le renforcement de la coopération entre la République populaire de Chine et le Sénégal, Li Zhigang, ambassadeur de Chine au Sénégal, a profité hier de la réunion d’échanges marquant le premier anniversaire de la mise en œuvre des résultats du Sommet de Beijing du Focac 2024, pour formuler une série de recommandations.Par Dialigué FAYE –

L’ambassadeur de Chine au Sénégal formule une série de propositions pour la coopération future entre la République populaire de Chine et le Sénégal. Li Zhigang préconise de «renforcer la solidarité et la coopération entre les deux pays». Sur ce point, il juge nécessaire de «soutenir fermement les intérêts fondamentaux de chacun et approfondir sans cesse la communauté de destin sino-sénégalaise». Amie de confiance et partenaire fiable du Sénégal, dit-il, «la Chine est prête à approfondir les échanges d’expériences en matière de gouvernance, à élargir les échanges interpartis et parlementaires, et à soutenir pleinement le Sénégal dans sa quête d’une modernisation indépendante et adaptée à ses réalités nationales».

La deuxième proposition consiste à «poursuivre une coopération mutuellement bénéfique». Cela, en encourageant «une mondialisation économique inclusive et centrée sur les personnes, et s’opposer conjointement à l’unilatéralisme et au protectionnisme». «La Chine s’engage ainsi à poursuivre la mise en œuvre de l’initiative de détaxation totale, soutenir le Sénégal dans l’organisation d’un «Forum Investir au Sénégal», renforcer la coopération dans les secteurs des industries vertes, du commerce électronique et des paiements numériques, des sciences et technologies, et de l’Intelligence artificielle, approfondir la collaboration en matière de sécurité, de finances et d’Etat de Droit, accélérer la mise en œuvre des «dix actions de partenariat» et promouvoir une coopération de haute qualité avec le Sénégal dans le cadre de l’initiative «Ceinture et Route»», a déclaré l’ambassadeur hier, lors de la réunion d’échanges marquant le premier anniversaire de la mise en œuvre des résultats du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) 2024.

Pour défendre l’équité et la justice, il suggère de «promouvoir un monde multipolaire plus égalitaire et ordonné, et s’opposer conjointement à l’hégémonie et à la coercition». Ainsi, annonce le diplomate, «la Chine saisira l’occasion du 80e anniversaire des Nations unies, du Sommet du G20 en Afrique du Sud et du Forum sur la paix et la sécurité au Sénégal pour travailler avec le pays en étroite coordination multilatérale et soutenir le rôle accru de l’Afrique sur la scène internationale, œuvrer ensemble pour remédier aux injustices historiques, mobiliser plus de ressources de développement pour les pays du Sud et rassembler davantage de forces pour la justice afin de promouvoir un ordre international plus juste et plus raisonnable».

Il n’a pas manqué de prôner l’approfondissement des échanges et l’apprentissage mutuel. Pour cela, il appelle à «consolider les fondements populaires de l’amitié sino-africaine entre les générations». Car, explique M. Zhigang, «la jeunesse est l’avenir et l’espoir d’une Nation. La Chine mettra en œuvre les grandes initiatives annoncées par le Président Xi Jinping, continuera d’élargir sa coopération avec le Sénégal dans les domaines de l’éducation, de la jeunesse et des médias, préparera conjointement l’Année des échanges sino-africains et continuera de soutenir les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar, créant ainsi des ponts d’unité et d’amitié entre les peuples du monde entier».

Lors du Sommet de Beijing du Focac 2024, rappelle le ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, le gouvernement chinois avait décidé d’accorder à l’Afrique un soutien de 360 milliards de yuans, soit environ 51 milliards de dollars, pour les trois prochaines années, dont 210 milliards en ligne de crédits, 80 milliards d’aide et pas moins de 70 milliards d’investissement d’entreprises chinoises en Afrique. Dr Mabouba Diagne soutient que la Chine ne cesse de soutenir le Sénégal. Au moment où beaucoup de partenaires traînent les pieds pour nous accompagner, la Chine manifeste une pleine volonté d’appuyer davantage le Sénégal. «Ces derniers dix-huit mois, aucun kg de pomme de terre n’a été importé, aucun kg d’oignon et de carotte ne l’a été non plus, et sur les 46 mille ha cultivés dans la vallée, nous avons battu le record de ces dix dernières années.

Mais ce n’est pas suffisant, nous devons accélérer la mécanisation de notre agriculture, le nombre de périmètres irrigués. Aujourd’hui, moins de 10% des surfaces cultivées sont irrigués. Et nous comptons sur l’axe de partenariat Dakar-Pékin pour accélérer la mécanisation de notre agriculture, la construction des coopératives agricoles communautaires, la solarisation des périmètres agricoles. Nous comptons sur l’axe de coopération sino-sénégalais pour non seulement produire ce que nous consommons, mais également faire du Sénégal un hub agricole moderne», a fait savoir le ministre aux partenaires chinois.

