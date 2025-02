La Banque africaine de développement (Bad) a entamé hier, «une mission préparatoire du rapport d’achèvement de sa stratégie pays 2021-2025, suivie de discussions sur la nouvelle stratégie 2026-2030 pour le Sénégal».Par Dialigué FAYE –

La Banque africaine de développement s’apprête à élaborer une nouvelle stratégie pays 2026-2030 pour le Sénégal. Pour cela, des experts de l’institution financière de développement multilatérale, sous la houlette du responsable du bureau pays de la Banque au Sénégal, Mohamed Cherif, ont entamé hier, des discussions avec le gouvernement.

«Le document de stratégie pays définit le cadre de partenariat entre le Groupe de la Bad et le Sénégal, en établissant les priorités d’intervention, les projets et programmes à mettre en œuvre, les activités hors-financement à mener (produits de savoir, assistance technique, renforcement des capacités, etc.), ainsi que les ressources financières indicatives requises sur une période de cinq ans», rappelle-t-on dans un communiqué.

Il s’agira, d’après le document de la banque, «d’aligner cette orientation sur les besoins réels de développement du pays, sur les priorités stratégiques et opérationnelles du Groupe de la Banque africaine de développement, sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine et les Objectifs de développement durable (Odd) des Nations unies».

La mission, qui s’étale jusqu’au 24 février 2025, «procédera préalablement à l’examen détaillé du rapport d’achèvement du Dsp 2021-2025 avec les parties prenantes, notamment le gouvernement, les partenaires au développement, la Société civile, le secteur privé, etc. Il sera question notamment, de procéder à une évaluation complète des réalisations à court et moyen termes des opérations de la Banque sur la période 2021-2025, et d’analyser l’état d’exécution des opérations approuvées et en cours afin de tirer des leçons pertinentes à même d’orienter l’élaboration de la prochaine stratégie de développement du pays pour 2026-2030».

Le Groupe de la Banque africaine de développement est considéré comme «un partenaire-clé pour le développement du Sénégal. Ses interventions couvrent les secteurs de l’énergie, des transports, de l’agriculture, des technologies de l’information, du social, de la gouvernance et du secteur privé».

A travers cette mission, l’institution réaffirme son engagement à soutenir activement le pays dans ses efforts de concrétisation de l’Agenda national de transformation «Sénégal 2050».

Le 1er janvier 2025, souligne le communiqué, «le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement pour le Sénégal comptait 40 projets pour un engagement total de 2,6 milliards de dollars américains, soit 1640 milliards de francs Cfa».

dialigue@lequotidien.sn