Dans le cadre d’une rencontre d’information et de sensibilisation tenue à la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, les interventions phares du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (Fsrp, sigle en anglais) ont été présentées aux différents acteurs du secteur agricole. Il s’agit, entre autres, de l’aménagement de 4700 hectares de périmètres irrigués dans la vallée, la mise en œuvre du mécanisme de financement à coûts partagés, la construction d’infrastructures pastorales pour soutenir l’élevage, ainsi que la réalisation de 1000 hectares de fermes modernes dédiées aux Coopératives agricoles communautaires (Cac).

Pour ce qui concerne ces fermes modernes, le coordonnateur du Fsrp a annoncé que dans le bassin arachidier, les travaux d’aménagement des premiers périmètres débuteront dès la fin de l’hivernage.

Une coopérative agricole communautaire est considérée comme étant «une organisation collective formée par les agriculteurs et agricultrices d’une même commune dans le but de mutualiser leurs ressources et efforts pour améliorer leurs pratiques agricoles, augmenter leur pouvoir de négociation et promouvoir le développement économique local. Elle est gérée de manière démocratique par ses membres, qui en sont à la fois les propriétaires et les bénéficiaires».

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le Fsrp envisage de mettre en place «50 fermes agricoles modernes dédiées aux Cac à vocation agricole et élevage ; cela, en partenariat avec l’Agence nationale d’insertion et de développement agricole (Anida), la Direction des bassins de rétention et lacs artificiels (Dbrla) et le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). D’un montant total de 22.5 millions de dollars américains, soit 12 milliards 825 millions de francs Cfa, ces fermes seront réparties sur une superficie totale de 1000 ha et devront, entre autres, promouvoir l’accès à l’eau, la culture fourragère, l’aviculture, la pratique d’élevage bovin, ovin, caprin, porcin, etc.». Ainsi, estime Dr Dia, «ces coopératives agricoles permettront d’améliorer durablement les conditions de production, d’accroître les rendements et de sécuriser les moyens de subsistance des communautés.

Ces grappes de fermes favoriseront le développement d’une agriculture performante, inclusive et durable, en offrant aux producteurs les meilleures conditions possibles pour produire davantage et mieux».

Financé à hauteur de 230 millions $, soit environ 153 milliards de francs Cfa, par la Banque mondiale et le Fonds international de développement agricole (Fida), le Fsrp est mis en œuvre au Sénégal avec l’objectif «d’accroître la préparation contre l’insécurité alimentaire et renforcer durablement la résilience du système alimentaire, tout en soutenant les orientations stratégiques du gouvernement du Sénégal en matière de souveraineté alimentaire».

