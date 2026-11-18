Présent ce mardi 17 novembre à la Cop 31 d’Antalya, le ministre de l’Environnement et de la transition écologique, Aliou Gori Diouf, a vigoureusement interpellé la Communauté internationale. Face aux multiples vulnérabilités du continent, il a rejeté l’idée d’un endettement des pays du Sud face à des crises climatiques qu’ils n’ont pas causées, tout en défendant trois axes majeurs pour le Sénégal : le financement de l’adaptation, des ressources prévisibles pour la transition et des marchés carbone intègres.

Le Sommet des leaders de la 31e Conférence des parties (Cop 31), qui s’ouvre ce mardi 17 novembre 2026 à Antalya, en Turquie, offre une tribune de choix aux nations vulnérables. Le ministre de l’Environnement et de la transition écologique, Aliou Gori Diouf, y a saisi l’occasion pour lancer un appel pressant à une solidarité climatique concrète et à un financement équitable des politiques d’adaptation et de transition énergétique en Afrique. «L’Afrique ne veut plus répondre aux transitions qui lui sont imposées, elle veut les façonner», a déclaré d’emblée le ministre. Pour lui, l’adaptation ne consiste pas seulement à subir les impacts du dérèglement climatique, mais à renforcer durablement les systèmes de production, à protéger les communautés et à préserver les moyens de subsistance des populations.

Une urgence sahélienne et des exigences de justice

Pays sahélien particulièrement exposé aux inondations réconduites, à la sécheresse, à l’érosion côtière, à la montée du niveau de la mer et à la dégradation de ses bases productives, le Sénégal fait face à des défis existentiels majeurs. Pour y répondre, le chef de la délégation sénégalaise a articulé son plaidoyer autour de trois priorités fondamentales.

Le premier axe concerne le financement de l’adaptation et des pertes et dommages. Aliou Gori Diouf a insisté pour que le triplement des financements consacrés à l’adaptation cesse d’être une simple promesse incantatoire. Il a fermement plaidé pour le respect d’une stricte justice climatique, exigeant des ressources qui n’alourdissent pas davantage l’endettement des pays vulnérables. Saluant l’opérationnalisation du mécanisme de financement des pertes et préjudices, il a appelé à mobiliser des fonds crédibles pour les territoires et communautés directement touchés.

Le deuxième axe porte sur la prévisibilité et l’accessibilité des financements pour accompagner la transition énergétique et la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (Cdn). Rappelant qu’environ 60% de la population d’Afrique de l’Ouest est toujours privée d’électricité, le ministre a mis en avant les efforts du Sénégal, où les énergies renouvelables représentent déjà 27% de la puissance électrique installée, avec un objectif ambitieux de 40% à l’horizon 2030. Toutefois, il a prévenu que la validation de la Cdn 3.0 resterait lettre morte sans des appuis financiers adéquats, indispensables pour accélérer les technologies sobres en carbone.

Des marchés carbone transparents et équitables

Le troisième axe s’attaque à l’intégrité des marchés carbone, perçus comme un levier stratégique de financement pour les économies africaines. A ce titre, le ministre a plaidé pour une application effective de l’article 6 de l’Accord de Paris. L’objectif : mobiliser des ressources additionnelles issues de réductions d’émissions réelles, mesurables et vérifiables, tout en prévenant le double comptage.

Il a également exhorté les pays développés à renforcer les capacités des pays les moins avancés, à simplifier les méthodologies d’accès et à soutenir les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre de l’article 6.2, tout en activant le marché carbone de l’article 6.4.

En clôture de son intervention, le ministre sénégalais a résumé l’urgence de la situation par une formule incisive, dénonçant l’injustice d’un système qui pénalise les victimes : «On ne peut pas demander à un pays qui se noie de s’endetter pour payer l’inondation provoquée par d’autres.» Une mise en garde claire adressée à la Communauté internationale pour que les engagements financiers se traduisent enfin par des réalisations tangibles sur le terrain.