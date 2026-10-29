Conférence de presse conjointe Cio et Cojoj, ce jeudi

Le Comité international olympique (Cio) et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Cojoj) Dakar 2026 tiennent une conférence de presse conjointe, jeudi, à 15h 30, heure de Dakar, au Centre principal de presse (Mpc), annonce un communiqué reçu à l’Aps. Cette conférence de presse sera l’occasion d’entendre les représentants du Cio et de Dakar 2026 à la veille de l’ouverture des Joj, le samedi 31 octobre, au Stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Selon le communiqué, Kirsty Coventry, présidente du Cio, Mamadou Diagna Ndiaye, président du Cojoj, Christophe Dubi, Directeur exécutif des Jeux Olympiques du Cio, et Ibrahima Wade, Coordonnateur général du Cojoj, vont prendre part à cette rencontre. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) 2026 sont le premier événement de l’olympisme sur le continent africain.

Les plus grands espoirs de tennis de table en lice

Les plus grands espoirs de tennis de table vont disputer le tournoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, avec la présence de sept membres du Top 10 mondial en garçons U17 et cinq représentantes du Top 10 mondial en filles U17, a-t-on appris du Comité international olympique (Cio). Les épreuves de tennis de table des Joj démarrent samedi, dans la matinée, au Centre des expositions de Diamniadio. Les finales sont prévues le jeudi 5 novembre. Parmi les espoirs attendus, il y aura notamment les Japonais Kawakami Ryuusei et Matsushima Miku, leaders de chaque classement, qui seront par ailleurs alignés ensemble en double mixte. A Nanjing 2014 (Chine) et à Buenos Aires 2018 (Argentine), la Chine avait, à chaque fois, décroché les trois médailles d’or mises en jeu en tennis de table. La Chine va viser, à Dakar, le même triplé avec Li Hechen et Yao Ruixuan, qui occupent tous les deux le 8e rang planétaire. Le Colombien Emanuel Otalvaro, numéro 2 mondial en U17 garçons et la Française Nina Guo Zheng, neuvième mondiale en U17 filles et récente championne d’Europe U19, sont considérés comme des outsiders. Les pongistes chinois Fan Zhendong (Nanjing 2014), Wang Chuqin et Sun Yingsha (Buenos Aires 2018) ont décroché une médaille d’or aux Jeux olympiques de la jeunesse avant de devenir champions du monde ou champion olympique.

1200 lampadaires solaires installés à Saly et Diamniadio pour 1, 5 milliard de francs

L’Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner) a installé 1200 lampadaires solaires à Saly et Diamniadio, pour un investissement global de 1, 5 milliard de francs Cfa, en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026, a-t-on appris de son Directeur général, Thierno Alia Mbengue. Selon M. Mbengue, ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du Programme national d’éclairage public solaire engagé par l’Etat du Sénégal depuis 2019. Le Dg de l’Aner s’est dit satisfait de l’état des installations visitées, estimant qu’elles contribueront à améliorer les conditions d’accueil et de sécurité des participants aux Joj 2026. Il a salué la mobilisation des équipes techniques et des entreprises intervenues dans l’exécution des travaux, ainsi que l’accompagnement des pouvoirs publics. Concernant la maintenance des équipements, M. Mbengue a assuré que des dispositions avaient été prises pour garantir leur fonctionnement pendant les Jeux. Les Joj Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, seront le premier événement olympique organisé sur le continent africain.