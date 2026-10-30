11 000 participants dont 700 danseurs attendus à la cérémonie d’ouverture

Quelque 11 000 participants dont 700 danseurs, sont attendus à la cérémonie d’ouverture des Joj 2026, prévue ce samedi de 18h 30 à 20h, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, a appris l’Aps de source officielle. Le spectacle concocté ambitionne de mettre en valeur «l’identité sénégalaise et la diversité culturelle du continent africain, à travers une mise en scène confiée à Adama Diop, sous la direction de Khady Niang, directrice des Cérémonies», rapporte le site officiel des Joj 2026. Cette cérémonie se déroulera au Stade Abdoulaye Wade, une enceinte sportive d’une capacité de 55 000 places, qui accueillera également les épreuves de tir à l’arc. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et la présidente du Comité international olympique (Cio), Kirsty Coventry, sont annoncés à cet événement, qui réunira des athlètes et des spectateurs venus de plusieurs pays. La cérémonie d’ouverture des Joj 2026 sera retransmise en direct sur Olympics.com et sur la chaîne YouTube officielle des Jeux Olympiques.

Le Sénégal vise une médaille en beach handball femmes à Dakar 2026

Le beach handball promet du spectacle aux Joj 2026. Variante du handball traditionnel, cette discipline se dispute en deux périodes de dix minutes, avec trois joueuses de champ et une gardienne par équipe. Apparue au programme olympique lors des Joj de Buenos Aires 2018, la discipline fera son retour à Dakar 2026, du 9 au 13 novembre, sur le sable de Saly. Et parmi les équipes à suivre, le Sénégal nourrit de belles ambitions dans le tournoi femmes. Les Lioncelles pourront compter sur l’avantage du terrain, mais aussi sur une expérience internationale acquise au fil des derniers mois pour tenter de décrocher une médaille devant leur public.

Les ambassadeurs des Joj, premiers soutiens des représentants sénégalais

Des ambassadeurs des Joj 2026 ont rencontré jeudi les athlètes sénégalais au Village olympique, en les invitant à se donner à fond durant les olympiades pour entrer dans l’histoire de l’Olympisme. ‎L’athlète Saly Sarr, la nageuse Oumy Diop, l’humoriste italien d’origine sénégalaise Khaby Lame, le président de la Basketball Africa League (Bal) Amadou Gallo Fall, entre autres personnalités, ont échangé avec les représentants du Sénégal pour les motiver et leur assurer du soutien de la Nation, à deux jours du début des Joj 2026 prévus pour démarrer samedi. Ils ‎ont encouragé les athlètes à faire de leur mieux pour honorer le pays lors des premières olympiades sur le continent africain. Les ambassadeurs ont visité ensuite le Village Olympique, où les différentes délégations ont pris leurs quartiers. ‎Les représentants des différents pays se préparent dans une bonne ambiance olympienne, en attendant le début officiel des Joj 2026. Vendredi, le tournoi de baseball 5 démarre au Complexe Tour de l’Œuf.

Les jeunes talents guinéens prennent la route de Dakar

La délégation guinéenne a quitté Conakry ce mercredi pour les Joj 2026. Conduite par le Directeur national adjoint du ministère des Sports, elle regroupe des représentants de sept fédérations sportives. La Guinée sera engagée en lutte, taekwondo, judo, tir à l’arc, escrime, natation et athlétisme. A Dakar, les jeunes représentants auront l’occasion de défendre les couleurs nationales face à des concurrents venus de plusieurs pays. Pour le sport guinéen, cette participation constitue un test pour sa relève. L’enjeu est de se mesurer à la concurrence internationale, de rechercher les meilleures performances possibles et de permettre aux jeunes athlètes d’acquérir une expérience précieuse pour la suite de leur parcours. Au-delà des résultats, cette échéance permettra également d’évaluer le niveau des jeunes sportifs guinéens dans les sept disciplines retenues et de tirer des enseignements pour les prochaines compétitions internationales.