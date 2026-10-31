Baseball 5 : les Lions invités à rebondir après la défaite face à la Chine Tapei

Le président de la Fédération sénégalaise de baseball et de softball, Amadou Kabirou Mbodji, a appelé vendredi la sélection nationale de baseball5 à se remobiliser en vue de son deuxième match contre Cuba, samedi, après sa défaite face à la Chine Taipei (1-11 et 0-10), dans le cadre des Joj Dakar 2026, au Complexe Tour de l’Œuf, au Point E. Le président de la Fédération a relativisé cette défaite en rappelant le niveau de l’adversaire qu’il présente comme le deuxième pays au classement mondial de la discipline. Le Sénégal va retrouver la compétition en affrontant Cuba, samedi à partir de 13h, avec l’ambition de décrocher une première victoire dans le tournoi. Huit équipes vont s’affronter pour les premières médailles olympiques de baseball 5. Il s’agit de Cuba, de la Chine Taipei, de la France, du Kenya, du Mexique, du Sénégal, de la Turquie et de l’équipe des réfugiés de la Wbsc représentant la Syrie.

Le tennis de table, l’aviron et le volley de plage en lice samedi

Les épreuves des Joj Dakar 2026 vont se poursuivre samedi avec l’entrée en lice des disciplines comme l’aviron (beach sprints), le tennis de table et le volley ball de plage. Les sites de Diamniadio et de Saly Beach vont connaître leurs premières épreuves. Au Centre des expositions de Diamniadio, le tournoi de tennis de table va démarrer avec les huitièmes de finale double mixte. A Saly Beach, les épreuves de volley-ball de plage vont commencer avec le tour préliminaire en Garçons et Filles, en individuel et en double. Le Sénégal va affronter le Cap-Vert en Filles et les Îles Palaos en garçons. Ainsi 30 matchs sont programmés de 8h 30 à 14h 30. Les premières compétitions d’aviron seront disputées à partir de 10h avec les épreuves de couple mixte contre la montre, solo hommes contre la montre, solo femmes contre la montre.

Mgr André Guèye invite les acteurs à incarner les valeurs olympiques

L’Archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, a invité, vendredi, les athlètes et l’ensemble des acteurs des Joj 2026 à faire preuve de vérité, de fair-play et d’honnêteté, tout en cultivant les valeurs d’amitié, de fraternité et de solidarité. «Que la flamme brûle tout ce qui est contraire à l’esprit de convivialité, en particulier la corruption, la tricherie, le non-respect des règles et le manque de respect envers l’autre», a-t-il déclaré lors de la messe d’ouverture des Joj 2026, célébrée à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Dakar. La cérémonie a réuni des personnalités politiques, notamment la ministre de la Jeunesse et des sports, Djirèye Clotilde Coly. S’appuyant sur l’Evangile du jour, l’Archevêque a rappelé aux fidèles et aux différents acteurs mobilisés pour les Jeux, leur responsabilité dans le rayonnement du Sénégal à travers cet événement international. «Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors, voyons ce que vous faites de bien et rendez gloire à votre Père qui est aux cieux», a-t-il prêché, invitant chacun à contribuer positivement à la réussite de cette rencontre sportive. S’adressant aux athlètes venus de différents pays, Mgr Guèye les a exhortés à prendre conscience de la responsabilité qui accompagne leur participation à cette compétition. «Chers jeunes athlètes du monde entier, rassemblés à Dakar, vous serez bientôt en scène, sous les projecteurs, sur les tapis, le gazon, dans les piscines et sur les différents terrains de jeu. Nous vous regardons, sachez que le monde entier vous regarde. C’est beau, mais c’est aussi exigeant», a-t-il souligné. Evoquant le symbole de la Flamme olympique, il a estimé que celle-ci devait éclairer les comportements par la vérité, le fair-play et l’honnêteté, tout en réchauffant les relations humaines grâce aux valeurs d’amitié, de fraternité et de solidarité. Des prières ont également été formulées dans plusieurs langues, notamment en français, wolof, anglais, portugais, espagnol, entre autres, en référence à la diversité culturelle et linguistique qui caractérisera les deux semaines de compétition dans la capitale sénégalaise. En clôture de la célébration, l’Archevêque a adressé ses bénédictions à l’ensemble des personnes impliquées dans l’organisation des Jeux, notamment les jeunes athlètes, les responsables, les organisateurs, les forces de sécurité et les volontaires.