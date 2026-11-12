Les sélections sénégalaises féminine et masculine en demi-finales du beach handball

Les équipes nationales féminine et masculine de beach handball du Sénégal se sont qualifiées pour les demi-finales du tournoi de la discipline aux Joj Dakar 2026, après avoir remporté leurs matchs respectivement face à la Croatie et la Thaïlande, sur le score de deux manches à zéro, informe l’Aps. La sélection féminine a ouvert la voie en dominant la Croatie. Les garçons ont réalisé la même performance face à la Thaïlande. Chez les filles, le Sénégal va affronter l’Espagne en demi-finale, ce jeudi à 10h, tandis que les hommes seront opposés aux Allemands, le même jour à 11h 40, selon le programme de la compétition. Les deux rencontres sont programmées au SBW Beach Courts de Saly Plage Ouest, dans le département de Mbour.

Le Sénégalais Ameth Diop en bronze

Le taekwondoïste sénégalais Ameth Diop a été battu de justesse par l’Azerbaïdjanais Adil Kazimli en demi-finale de la catégorie des moins de 73 kg chez les hommes mercredi, au Complexe Iba Mar Diop, dans le cadre des Joj Dakar 2026. Malgré cette défaite, le combattant sénégalais monte sur la troisième marche du podium et décroche la médaille de bronze de la compétition. Son adversaire s’est imposé après avoir remporté le premier round sur le score de 12 à 11, avant de faire match nul (20-20) au deuxième round. Ameth Diop permet ainsi au Sénégal d’enrichir son tableau des médailles, au terme d’un parcours qui lui offre une place sur le podium dans cette épreuve de taekwondo masculin.

Le Sénégal s’offre une cinquième médaille d’or grâce au taekwondo

L’ambiance est une fois de plus incandescente derrière une lionne folle de joie. Entraîneur pris dans ses bras, passage dans les tribunes pour la famille, tour d’honneur sur le tapis de combat… Marie Sarr devient star et savoure le fruit de ses efforts. «Tout ça est très difficile car avant qu’on arrive ici, on a fait beaucoup de compétitions, explique celle qui a décroché l’or dans catégorie des moins de 55 kg du Taekwondo, on est sortis, on a fait des stages, même dans les entraînements locaux, chez nous, en train de frapper et tout. Mais tout ça, c’était pour nous orienter sur la bonne voie.». Lui aussi remis de ses émotions, Assane Dione, l’entraîneur, salue l’exploit de sa protégée, encore peu rodée aux grands rendez-vous. «Elle a fait un Open d’Allemagne, la médaille d’argent, lors des derniers Jeux Africains, elle a décroché la médaille de bronze. C’était le moment historique au pays pour décrocher cette médaille. Parce que le pays rêvait cette médaille olympique», exulte l’entraineur. Une victoire partagée par Aïda Touré, médaillée de bronze un peu plus tôt, en moins de 63 kilos. Une étreinte devant la presse avec une coéquipière et amie vraiment en or. «J’étais trop contente pour elle. Elle a travaillé dur, vraiment beaucoup travaillé. Elle est disciplinée, vraiment, vraiment très disciplinée et on rigole bien ensemble», se réjouit l’amie de la médaillée d’or. Avec son titre, la lycéenne de Niakhar, dans l’Ouest du pays, met fin à une longue attente pour le taekwondo sénégalais aux Jo. Il n’avait plus été récompensé depuis la première édition en 2010. Au classement des médailles dominé par la Chine, le Sénégal est 6e (10 médailles dont 5 en or), juste devant la France (12 médailles dont 4 en or). La meilleure Nation africaine reste l’Egypte (11 médailles dont 6 en or).

Un nombre de médailles record pour l’Afrique

Présentés comme un tremplin pour la jeunesse africaine, les Joj Dakar 2026 sont devenus une vitrine de la montée en puissance du continent sur la scène sportive internationale, avec un nombre record de médailles remportées par des athlètes d’Afrique aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Les athlètes du continent dont la population est en moyenne la plus jeune au monde, ont pour le moment décroché 66 médailles (27 d’or, 14 d’argent et 25 de bronze) en dix jours de compétition (au mardi 10 novembre), dépassant largement le précédent record de 56 médailles établi huit ans plus tôt à Buenos Aires 2018. Ce total pourrait encore augmenter au cours des prochains jours de compétition avant l’extinction de la Flamme olympique, lors de la cérémonie de clôture le 13 novembre. Fidèle à sa devise «L’Afrique accueille, Dakar célèbre», le continent a signé des exploits historiques. Le Kenya est devenu le premier pays africain à remporter l’or en rugby à sept aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, tandis que Mustapha Jadama est devenu le premier médaillé olympique de l’histoire de la Gambie.