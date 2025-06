Le verdict est tombé hier, dans l’affaire impliquant Azoura Fall et Ousseynou Kaïré. Tous deux reconnus coupables de propos jugés contraires aux bonnes mœurs, ils ont été condamnés par le Tribunal des flagrants délits de Dakar à 6 mois de prison avec sursis.Par Ousmane SOW –

La démence a été écartée. Et la sanction tombe pour Azoura Fall. En même temps que Ousseynou Kaïré, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Tous deux comparaissaient pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs, après la diffusion de vidéos virales contenant des insultes à l’encontre de l’ancien Président Macky Sall et de l’ex-ministre Mame Mbaye Niang. Au terme des débats, le juge a écarté la thèse de la démence, évoquée par la défense pour tenter d’atténuer la responsabilité pénale de l’un des prévenus. Le Tribunal a considéré que les propos tenus relevaient d’un acte conscient et délibéré, justifiant ainsi une condamnation. Pour rappel, Azoura Fall avait bénéficié d’une liberté provisoire, contrairement à Ousseynou Kaïré qui a été envoyé en prison.

A rappeler encore dans cette affaire, la partie civile avait pris la décision de se désister, estimant qu’il n’était pas nécessaire de maintenir son action contre un «fou». Et d’évoquer l’article 50 du Code pénal qui dispose : «Qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister.»

