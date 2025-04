Diambars Fc-Wally Daan, Linguère de Saint-Louis-As Pikine et Guédiawaye Fc-Dakar Sacré cœur sont, entre autres, les matchs phares des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue dénommée Carabao 2025. Le tirage au sort a été effectué au siège de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp). La Coupe de la Ligue dénommée Carabao met aux prises les clubs professionnels. Cette compétition est réservée aux joueurs de moins de 20 ans, avec l’autorisation d’en aligner trois de plus de 20 ans. Les équipes professionnelles sont réparties en huit poules de quatre dans une compétition qui se dispute en aller et retour. Après cette première phase, on aura les huitièmes de finale, les quarts, les demi-finales et la finale.

Teungueth Fc, détenteur de la Coupe de la Ligue, s’est arrêté en phase de poule.

Aps

Affiches :

Diambars Fc-Wally Daan, Ajel-Essamaye Fc, Linguère de Saint-Louis-As Pikine, Casa sports-Sonacos, As Douanes-Génération foot, Jamono de Fatick-Etoile Lusitana, Guédiawaye Fc-Dakar Sacré-Cœur, Renaissance sportive de Yoff-Us Gorée.