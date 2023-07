Le Jaraaf rejoint le grand 8. Miraculés et revenus de nulle part, les Médinois ont souffert avant d’éliminer l’As Pikine, ce jeudi 6 juin, lors du huitième de finale retard de Coupe du Sénégal (1-1, 4-3 t.a.b). L’équi­pe la plus titrée de la compétition (15 titres) a eu le dernier mot au bout de la séance de tirs au but, dans une rencontre qui s’est exceptionnellement tenue à huis clos au Stade Lat-Dior, à Thiès.

Mené après 53 minutes de jeu sur une réalisation de Ababacar Sarr, qui profite d’une superbe passe de Cheikh Bèye pour lober le portier adverse, le Jaraaf a eu le bonheur d’égaliser dans les arrêts de jeu grâce au remplaçant Marc-Prince Gomis, à la suite d’un énorme cafouillage dans la défense pikinoise. Une égalisation qui envoie directement les deux équipes à la séance fatidique des tirs au but.

Le capitaine de l’As Pikine pensait pouvoir montrer la voie aux siens en décidant de tirer en premier, mais il a buté sur le gardien du Jaraaf, Abdoulaye Diakhaté. Ce dernier sera mê­me le véritable héros de la qualification de son équipe puisqu’il a encore stoppé la tentative de Mamadou Lamine Man­ga. Permettant aux Mé­dinois de se hisser en quarts de finale, où ils affronteront l’Ajel de Rufisque.

