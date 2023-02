Ibrahima Bakhoum s’était fait connaître surtout lors de l’affaire dite des Inspecteurs du Trésor qui, au début de l’Alternance de Me Wade, avaient été accusés de détournement de plus de 2 milliards à l’époque. Abdoul Aziz Tall, qui a eu à connaître des rigueurs de la Justice lors de son passage à la Lonase, avait eu aussi affaire à Bakhoum. C’est dire donc que sa nouvelle promotion n’est que le fruit d’une carrière déjà bien pourvue en faits d’armes.

Le nouveau Procureur général près la Cour d’appel de Dakar était jusque-là Avocat général près la Cour d’appel de Dakar. Il vient aujourd’hui remplacer Ousmane Diagne. Sorti de l’Enam en 1999, il est passé au Tribunal du Travail avant d’être envoyé à Diourbel comme président du Tribunal intérimaire. Ensuite, il finira à Dakar comme 1er Substitut du procureur de la République, Lassana Diabé.

La gestion des dossiers des inspecteurs du Trésor l’a mis en position de conflit avec sa hiérarchie et avec la Chancellerie. Ce fut l’époque où il a failli être emporté par des faits de corruption dans la magistrature, auxquels il était étranger, comme lors de l’affaire dite Aminata Mbaye de triste mémoire. Il sera blanchi plus tard après qu’il a saisi la Commission nationale de lutte contre la corruption et la concussion qui avait produit un rapport en ce sens.

Néanmoins, cette affaire et l’hostilité de sa hiérarchie ont provoqué un coup d’arrêt à sa carrière et il est affecté à la Cour d’appel de Ziguichor, affectation vécue comme des représailles par rapport à sa liberté de ton et d’action. Plus tard, il est nommé directeur des affaires criminelles et des grâces avant de passer Conseiller technique N°1 en charge des affaires pénales et de la coopération pénale internationale. En 2013, il est nommé Substitut général au Parquet général, avant d’être promu Avocat général près la Cour d’appel de Dakar. Son dernier poste avant sa nomination d’hier. Sa liberté de ton et sa rigueur, et l’éthique dont il a fait preuve dans toute sa carrière devraient lui être fortement utiles dans ce nouveau poste.

